Dijital kuraklık! Yapay zeka, insandan çok su tüketti

Dünyada bir yandan kuraklığın pençesinde boğuşulurken diğer yandan su tüketimi katlanarak artıyor. Bunda yapay zekanın etkisi çok büyük.

Hollandalı araştırmacılar tarafından yapılan çalışma yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasının yalnızca enerji değil, su tüketiminin de ciddi oranda artırdığını ortaya koydu. Araştırmada yapay zeka sistemlerinin harcadığı 2025 yılında toplam su miktarının 765 milyar litreye ulaşması beklenirken bu küresel ölçekte şişelenmiş su tüketiminin tamamını aşan bir kullanım anlamına geliyor.

Ayrıca yapay zekanın New York Şehri'nin tamamının saldığı kadar karbondioksiti atmosfere saldığı belirtiliyor. Çalışma, bu yönüyle yapay zekanın su üzerindeki etkisini ilk defa bu ölçekte hesaplayan araştırma olma özelliğini taşıyor.

Çalışmayı hazırlayan Hollandalı akademisyen Alex de Vries-Gao'ya göre yapay zekaya bağlı su kullanımı, önceki yıllarda bütün veri merkezleri için yapılan toplam su tüketimi tahminlerinin yüzde 30'dan fazla üzerine çıkmış durumda.

KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ BASKI BÜYÜYECEK



Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) daha önce paylaştığı veriler, ortaya çıkan tabloyu destekler nitelikte. Ajansa göre, yapay zeka odaklı veri merkezleri yüksek enerji tüketimiyle bilinen alüminyum eritme tesisleriyle benzer seviyede elektrik çekiyor. IEA, küresel veri merkezi elektrik tüketiminin 2030'a kadar iki katından fazla artacağını öngörürken, bu artışın su kaynakları üzerindeki baskıyı da hızla büyüteceği belirtiliyor.

IEA, bugün inşa edilen en büyük yapay zeka odaklı veri merkezlerinin her birinin 2 milyon hanenin tükettiği kadar elektrik tüketeceğini ve veri merkezi elektrik tüketiminin en büyük payının ABD'ye (%45), ardından Çin'e (%25) ve Avrupa'ya (%15) ait olduğunu bildirdi.

ÖMER TEMÜR