Apartmanlar arasında tarım yapmaya devam ediyor

Adana'da bir kişi tarlasının etrafında her yer apartman olmasına rağmen tarım yapmaya devam ediyor. Vatandaşlarda tarlanın müteahhitlere verilmeyerek tarıma devam edilmesine destek verdi.

28 Aralık 2025 09:50
Apartmanlar arasında tarım yapmaya devam ediyor

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde apartmanların arasında kalan bir tarla, sahibi tarafından yıllardır müteahhitlere verilmedi. Konutların yükseldiği bölgede tek başına kalan tarlaya son olarak patates ekildi. Tarla sahibinin arsasını satmama kararı, mahalle sakinlerinden de destek gördü.

"Toprağın korunması gerekir"

Mahalle sakini Fatoş Hayta, toprağın korunması gerektiğini belirterek, "Tarlanın yerinde beton yığını mı olsun?' diye soruyorsanız, bence olmamalı. Artık nefes alacak bir şeyimiz kalmadı. Tarla sahibinin burayı satmaması çok doğru bir karar. Elbette apartman da gerekli, ancak toprağa da ihtiyacımız var. Zamanla bu toprağa çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu yüzden buranın korunması gerekiyor. Sahibi kimse, lütfen satmasın" dedi.

"Buldukları her yere bina dikiyorlar"

Yakın zamanda yaşanan depremi hatırlatan Ahmet Demir ise şu ifadeleri kullandı:

"Daha yeni depremi yaşadık. Buldukları her yere bina dikiyorlar. Bu gidişle sonumuz hayır değil. Tarla sahibi buraya patates ekmiş; doğrusunu yapıyor. Zaten üretmemiz gerekiyor. Ama tüketim ülkesine döndük. Tarla sahibine kimse 'burayı sat' diyemez. Halk olarak tüketime alıştığımız için üreten insanlar azınlıkta kalıyor."

"Sosyal donatılar yapılabilir"

Mahalleli Süllü Totuş ise tarlanın kamusal alan olarak değerlendirilebileceğini dile getirerek, "Belediye burayı kamulaştırıp halk için sosyal donatılar yapabilir. Buraların illa bina olması gerekmiyor. Konuta açılmıyorsa yeşil alan yapılabilir. Spor tesisi ve emekliler için dinlenme alanı oluşturulabilir" dedi.

