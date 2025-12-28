Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e çıktı
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 07:13, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 07:20
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, servis midibüsünün Nazım Hikmet Bulvarı'nda yol kenarına devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, kazada yaralanan 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
- Ne olmuştu?
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde seyir halindeki servis midibüsü, yağıştan dolayı yol kenarındaki boş araziye devrilmişti.
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.