Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
2026 Yılı Plastik Poşet Fiyatı Belli Oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak

AK Parti, terörün sonlandırılmasına yönelik başlatılan süreçte kamuoyundaki soru işaretlerini gidermek için yeni bir iletişim stratejisi hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek "Süreç Yönetimi" planına göre; PKK'nın feshinden sonra atılacak hukuki adımlar, kimleri kapsayacağı ve gerekçeleriyle birlikte şeffaf bir şekilde vatandaşa anlatılacak. "Milletin hakemliği" ilkesiyle yürütülecek süreçte, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri en öncelikli başlık olarak korunacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 07:30, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 07:34
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
AK Parti, terörsüz Türkiye sürecinde başta atılacak hukuki adımlar olmak üzere, vatandaşın kafasını karıştıracak ve milletin hassasiyetlerinin manipüle edilmesine yol açacak spekülasyonlara karşı yeni strateji oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile önümüzdeki süreçte atılması beklenen hukuki adımların gerekçelerinin şeffaf bir biçimde vatandaşa anlatılması için partide topyekün bir seferberlik başlatılacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde, süreçle ilgili yeterli bilgilendirme yapılmadığı için kamuoyunun dezenformasyon içerikli kirli bilgilerle manipüle edildiğine dikkat çekildi. Bu sebeple, PKK'nın feshinin devlet kurumları tarafından teyit edilmesinden sonra atılacak hukuki adımların hangi gerekçelerle yapıldığı ve kimleri kapsayacağı dahil olmak üzere her aşamasının millete açıklıkla anlatılması kararlaştırıldı.

RİSK ALANLARI BELİRLENDİ

AK Parti kaynakları, asıl risk yönetiminin öneminin hukuki adımların atılması ile ortaya çıkacağına dikkat çekerken, AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu raporunun 'Süreç Yönetimi' bölümünde bu konuda önemli tespitler alıyor. Bundan sonra izlenecek yol haritasının işaretlerinin yer aldığı raporda, toplumsal kutuplaşmanın önlenmesi için şeffaflık vurgusu dikkat çekiyor. Raporda şu ifadeler yer alıyor:

PROVOKASYONA SIKI TAKİP

"Özellikle mağduriyetler üzerinden nefret söylemi üretmek, sosyal medyayı ve iletişim kanallarını kullanarak devleti itibarsızlaştırmaya çalışmak, vatan ve millet için bedel ödemiş şehit ailelerini, gazileri, güvenlik güçlerini ve korucuları hedef alacak söylemlerle toplumsal kutuplaşmayı artırmak gibi yöntemler, bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken risk alanlarıdır. Şeffaflık, sürecin arka planında gizli ve denetimsiz pazarlıklar yürütüldüğü yönündeki iddiaları boşa çıkarmanın en etkili yoludur. Hesap verebilirlik, alınan kararların hem hukuki hem de siyasi açıdan millet adına açıklanabilir ve savunulabilir olmasını sağlar."

MİLLETİN HAKEMLİĞİ

Sürecin her aşamasının milletin hakemliğinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, "Bu yalnızca bir ilke tercihi değil; toplumsal güvenin devamı için zorunluluktur. Toplum, terörün sona erdirilmesi adına atılan adımların hangi hukuki çerçeveye dayandığını, hangi şartlarla kimleri kapsadığını, mağdur haklarının nasıl korunduğunu ve kamu düzeninin nasıl gözetildiğini açık biçimde görebildiği ölçüde sürece sahip çıkılmalıdır" denildi.

KİRLİ BİLGİYE TEDBİR

Raporda, kamuoyuna doğru bilginin zamanında ve anlaşılır biçimde sunulmasının, kasıtlı bilgi kirliliğini de azaltacağı belirtilerek, "Toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi amaçlayan girişimler, hukukun ve devlet otoritesinin kararlı müdahalesi ile karşılanmalıdır. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adıma müsaade edilmemelidir" görüşüne yer verildi.

