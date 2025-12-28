'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak

AK Parti, terörsüz Türkiye sürecinde başta atılacak hukuki adımlar olmak üzere, vatandaşın kafasını karıştıracak ve milletin hassasiyetlerinin manipüle edilmesine yol açacak spekülasyonlara karşı yeni strateji oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile önümüzdeki süreçte atılması beklenen hukuki adımların gerekçelerinin şeffaf bir biçimde vatandaşa anlatılması için partide topyekün bir seferberlik başlatılacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde, süreçle ilgili yeterli bilgilendirme yapılmadığı için kamuoyunun dezenformasyon içerikli kirli bilgilerle manipüle edildiğine dikkat çekildi. Bu sebeple, PKK'nın feshinin devlet kurumları tarafından teyit edilmesinden sonra atılacak hukuki adımların hangi gerekçelerle yapıldığı ve kimleri kapsayacağı dahil olmak üzere her aşamasının millete açıklıkla anlatılması kararlaştırıldı.

RİSK ALANLARI BELİRLENDİ



AK Parti kaynakları, asıl risk yönetiminin öneminin hukuki adımların atılması ile ortaya çıkacağına dikkat çekerken, AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu raporunun 'Süreç Yönetimi' bölümünde bu konuda önemli tespitler alıyor. Bundan sonra izlenecek yol haritasının işaretlerinin yer aldığı raporda, toplumsal kutuplaşmanın önlenmesi için şeffaflık vurgusu dikkat çekiyor. Raporda şu ifadeler yer alıyor:

PROVOKASYONA SIKI TAKİP



"Özellikle mağduriyetler üzerinden nefret söylemi üretmek, sosyal medyayı ve iletişim kanallarını kullanarak devleti itibarsızlaştırmaya çalışmak, vatan ve millet için bedel ödemiş şehit ailelerini, gazileri, güvenlik güçlerini ve korucuları hedef alacak söylemlerle toplumsal kutuplaşmayı artırmak gibi yöntemler, bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken risk alanlarıdır. Şeffaflık, sürecin arka planında gizli ve denetimsiz pazarlıklar yürütüldüğü yönündeki iddiaları boşa çıkarmanın en etkili yoludur. Hesap verebilirlik, alınan kararların hem hukuki hem de siyasi açıdan millet adına açıklanabilir ve savunulabilir olmasını sağlar."

MİLLETİN HAKEMLİĞİ



Sürecin her aşamasının milletin hakemliğinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, "Bu yalnızca bir ilke tercihi değil; toplumsal güvenin devamı için zorunluluktur. Toplum, terörün sona erdirilmesi adına atılan adımların hangi hukuki çerçeveye dayandığını, hangi şartlarla kimleri kapsadığını, mağdur haklarının nasıl korunduğunu ve kamu düzeninin nasıl gözetildiğini açık biçimde görebildiği ölçüde sürece sahip çıkılmalıdır" denildi.

KİRLİ BİLGİYE TEDBİR



Raporda, kamuoyuna doğru bilginin zamanında ve anlaşılır biçimde sunulmasının, kasıtlı bilgi kirliliğini de azaltacağı belirtilerek, "Toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi amaçlayan girişimler, hukukun ve devlet otoritesinin kararlı müdahalesi ile karşılanmalıdır. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adıma müsaade edilmemelidir" görüşüne yer verildi.