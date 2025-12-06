MEB YEĞİTEK merkezinde görevlendirilen öğretmenler aylık karşılığı derse giriyorlar mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 11.11.2025 tarih ve 146130029 sayılı yazılarıyla ""YEĞİTEK Okul Sorumlusu" geçici olarak görevlendirilen ve bu görevlerine bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenlerin, asli görevlerinin öğretmenlik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu geçici görevleri sürecinde bu geçici görevlerinin yanı sıra öğretmenler için öngörülen herhangi bir eğitim faaliyetlerini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

O ZAMAN YEĞİTEK'E TEK SORU SORUYORUZ!

"MEB YEĞİTEK merkezinde ve diğer genel müdürlükler ile başkanlıklarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın 16'ncı maddesinin 2.fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders ücreti ile görevlendirilen öğretmenler aylık karşılığı derse ve zorunlu ek derse giriyorlar mı? Girmiyorlarsa aynı maddeye göre görevlendirilen "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" neden aylık karşılığı derse ve zorunlu ek derse girmek zorunda bırakılıyor?"

Biz cevaplayalım elbette bu öğretmenler; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16.maddesinin 2.fıkrası hükümlerine göre aylık karşılığı derse ve zorunlu ek derse girmiyorlar. Aynı maddeye göre görevlendirilen "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" ise keyfi olarak tüm mevzuata ve görevlendirildigi madde hükmüne aykırı olarak aylık karşılığı derse ve zorunlu ek derse girmek zorunda bırakılıyor?"

Hatta Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16.maddesinin 2.fıkrasındaki; "(2) (Ek: 24/11/2008 tarihli ve 2008/14575 sayılı BKK) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." hükümlerine göre;

Bakanlık merkez teşkilatındaki tüm genel müdürlükler ve başkanlıklardaki görevlendirmeler ile İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (İSGB) Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı, İlçe İSG Büro Yöneticisi, İSG Bürosu İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanı (İGU), Periyodik Kontrol Uzmanı (PKU), İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEM) Mesul Müdürü Ve İlk Yardım Eğitmeni, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Ekip Lideri, Okul Sağlığı Hizmetleri Sorumlusu, Enerji Yöneticisi olarak ilgili mevzuatı uyarınca il ve ilçe İSG birimlerinde tam zamanlı olarak geçici görevlendirilen öğretmenlere ilgili mevzuatı uyarınca aylık karşılığını doldurmamakta ve ve zorunlu olarak ek ders görevini yerine getirmemektedir.

Çünkü yukarıda zikrettiğimiz görevlendirme maddesi uyarınca geçici görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri birimde fiilen görev yapmakta ve bu görev karşılığında ise 18 saat ek ders ücreti almaktadırlar.

Ama YEGİTEK yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16.maddesinin 2.fıkrası hükümlerine aykırı olarak "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevlendirmesi yaparken öğretmene hem dersine gireceksin hem de "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevini yapacaksın demektedir.

Bu tür geçici görevlendirme "tam zamanlı" bir görevlendirme olmayıp bu görevlendirmeyi tanımlayacak olursak ancak MEB mevzuatında bulunmayan "kısmi zamanlı" bir görevlendirme olduğunu varsayabiliriz.

Bu konudaki detaylı araştırma dosyamız olan "YEGİTEK Okul Sorumlusu tam zamanlı mı yoksa kısmi zamanlı mı görevlendirilebiliyor?" dosyamızı okumak için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16.maddesinin 2.fıkrası hükümlerine aykırı olarak 11.11.2025 tarih ve 146130029 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur;

"Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile 2025 yılında il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde bir birim olarak yapılandırılmış; şubelerde görev alacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları ise "Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Şubesinin Görevleri, Çalışma Esasları ve Personel Görevlendirme Esaslarına Dair Yönerge" ile belirlenmiştir. Bu yönerge, yönetmelik hükümlerine dayanılarak çıkarılmış olup YEĞİTEK Okul Sorumluluğu görevi de bu saha yapılanmasında tanımlanan yeni bir unvandır.

YEĞİTEK Okul Sorumlularının görevlendirme esasları, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16/2. maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Buna göre öğretmenler, maaş karşılığı ders yükünü aksatmamak şartıyla bu görevi yürütebilir ve karşılığında ek ders ücreti alabilir.

Görevlendirmelerin, asli öğretmenlik görevini engellemeyecek biçimde planlanması esastır. Bu uygulama, yönetmelik, yönerge ve ek ders kararının ilgili hükümleriyle tam bir uyum içinde olup, kamu yararı, hizmet gerekleri ve hukuki meşruiyet ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

YEĞİTEK Okul Sorumlularının görevlendirilmesine ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenmiş olup, anılan hüküm öğretmenlerin maaş karşılığı ders yüklerini aksatmamaları kaydıyla Bakanlık tarafından FATİH Projesi kapsamındaki faaliyetlerde görevlendirilebilmelerine imkan tanımaktadır.

Bu bağlamda, görevlendirmeye esas alınan ders yükü miktarının "az" olarak nitelendirilmesi, mutlak bir sayısal sınır değil; öğretmenin fiilen yürüttüğü öğretim faaliyetlerinin kapsamı, okulun ders dağılımı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak nispi bir değerlendirme konusudur.

Görevlendirilen öğretmenlerin, mevzuatla belirlenmiş asli ders yükümlülüklerini tamamladıktan sonra kalan zamanlarında YEĞİTEK Okul Sorumluluğu görevini yürütmeleri esastır. Bu görevlendirme nedeniyle öğretmenin yerine başka bir öğretmen görevlendirilmesi veya ders ücreti karşılığı öğretmen talep edilmesi, hem mevzuatın amir hükmüne hem de kamu kaynaklarının etkin kullanım ilkesine aykırıdır. "21 saatten fazla ders yükü bulunan öğretmenlere okulu dışında YEĞİTEK Okul Sorumluluğu görevi verilmeyecektir." hükmü, öğretmenin fiili ders yükünün görev ifasını engelleyecek düzeye ulaşması halinde uygulanacak bir üst sınır kuralı niteliğindedir. Bu düzenleme, idareye asgari ders yükü bakımından takdir yetkisi tanırken, 21 saate kadar olan fiili ders yüklerinde görevlendirmenin mümkün olduğunu belirtmektedir.

YEĞİTEK Okul Sorumlularının görev süresi ve okulda bulunma yükümlülüğü, fiilen görev yaptıkları kurumun eğitim-öğretim saatleri esas alınarak belirlenmelidir. Farklı eğitim kademelerinde ders ve çalışma saatleri farklılık göstermekte olup tüm okul türlerinde eşit süreyle bulunma yönündeki uygulama hizmet gerekleriyle uyumlu olmayacaktır. Asıl olan, görevin ifa edildiği kurumun fiili çalışma düzenidir.

"YEĞİTEK Okul Sorumlusu" geçici olarak görevlendirilen ve bu görevlerine bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenlerin, asli görevlerinin öğretmenlik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu geçici görevleri sürecinde bu geçici görevlerinin yanı sıra öğretmenler için öngörülen herhangi bir eğitim faaliyetlerini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."

Ahmet KANDEMİR