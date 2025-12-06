İstanbul'da durakta bayılan çocuk metrobüsün altında kaldı
İstanbul Cevizlibağ'da metrobüs beklerken baygınlık geçiren 14 yaşındaki çocuk, durağa yanaşan metrobüsün altında kalarak ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 17:30, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 17:30
Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda metrobüs bekleyen kız çocuğu, henüz belirlenemeyen nedenle baygınlık geçirdi.
Bu esnada durağa yanaşan metrobüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.