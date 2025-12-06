500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 354'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 6 artarak 70 bin 354'e yükseldi.

06 Aralık 2025 15:01
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 5'i enkaz altından çıkarılan 6 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 367 kişinin öldüğü, 953 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 624 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 28 Kasım ila 5 Aralık tarihleri arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 223 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 354'e, yaralıların sayısının 171 bin 30 olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

