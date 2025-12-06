İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde beklenen sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 14:32, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 14:33
Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."