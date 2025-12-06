2025 Kaymakamlık/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevaplar Açıklandı

500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ana sayfaHaberler Eğitim

2025 Kaymakamlık/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevaplar Açıklandı

6 Aralık 2025'te yapılan Kaymakamlık/2 sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının %10'u ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 13:57, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 13:58
Yazdır
2025 Kaymakamlık/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevaplar Açıklandı

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2025-Kaymakamlık/2) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın %10'u yayımlandı. 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen tüm sınav sorularına 6 Aralık 2025 saat 13.55'ten itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nı görüntüleme süreci 16 Aralık 2025 saat 23.59'da sona erecektir.

Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişimi

  • Sınav sorularının %10'u yayımlanmıştır.
  • Tüm sorulara erişim için aday girişi gerekmektedir.
  • Erişim süresi 10 gün ile sınırlıdır.

Telif Hakları ve Kullanım Koşulları

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz.

Adaylar ve kamuoyu bilgilendirilmiştir.

2025-Kaymakamlık/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber