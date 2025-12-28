Bakan Işıkhan duyurdu: İstihdama 76,5 milyar liralık kaynak geliyor

Bu kapsamda Asgari Ücret Desteği'ni 2026 itibarıyla 1270 liraya yükselttiklerini anımsatan Işıkhan, "Önümüzdeki yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız." ifadesini kullandı.

