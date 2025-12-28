Bakan Işıkhan duyurdu: İstihdama 76,5 milyar liralık kaynak geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı itibarıyla çalışma hayatını güçlendirmek ve istihdamı korumak amacıyla toplam 76,5 milyar liralık kaynağın ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından "Güçlü Destek, Güçlü İstihdam" mesajı veren Işıkhan, işverenlere sağlanan Asgari Ücret Desteği'nin de 1270 liraya yükseltildiğini anımsatarak, istihdam odaklı politikaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 12:50, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 13:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla, çalışma hayatını güçlü kılacaklarını, istihdam kapasitesini koruyacaklarını bildirdi.
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından "Güçlü Destek, Güçlü İstihdam" başlığıyla yaptığı paylaşımda, istihdamı destekleyecek politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
Bu kapsamda Asgari Ücret Desteği'ni 2026 itibarıyla 1270 liraya yükselttiklerini anımsatan Işıkhan, "Önümüzdeki yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız." ifadesini kullandı.