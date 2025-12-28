31 Aralık'ta okul var mı?

2026 yılına girilirken, 31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığı öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından merak ediliyor. Yılbaşına günler kala "31 Aralık okullar tatil mi, okul var mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor.

Resmi tatil takvimi incelendiğinde, 31 Aralık'ın Türkiye'de resmi tatil ya da yarım gün tatil kapsamında olmadığı görülüyor.

Bu nedenle söz konusu tarihte okullarda eğitim öğretim devam edecek, kamu kurumları ve özel sektör çalışanları da normal mesai düzeninde görev yapacak.

1 Ocak resmi tatil

Yılbaşı günü olan 1 Ocak, Türkiye genelinde ulusal ve resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 1 Ocak'ta okullar kapalı olacak, kamu kurumlarında ve birçok özel sektörde faaliyetlere ara verilecek.

Özetle, 31 Aralık'ta okul var, 1 Ocak'ta ise tatil uygulanacak. Eğitim takviminde şu an için 31 Aralık'a ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmuyor.



