TCMB 2026 takvimi açıklandı
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi"nin ilk fazının yarın hizmete gireceğini belirterek, "Ana terminal binası, terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme AŞ (ISG) işbirliğinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Son yıllarda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan yolcu talebine dikkati çeken Uraloğlu, havalimanında 2024'te 41,4 milyondan fazla yolcuya hizmet sunulduğuna işaret etti.

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2023'ün 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verilirken, 2025'in aynı döneminde yolcu sayısının yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bine ulaştığını ifade etti.

Sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunun geride bırakıldığının altını çizen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yolcu talebi artışını öngörerek havalimanımızın kapasitesini artırmak için Terminal 1 Renovasyon Projesi'ni hayata geçirdik. Terminal 1 binası, 2009'a kadar dış hatlar terminali olarak hizmet verdi. Terminal 1'in yenilenmesi kapsamında projeyi üç faz halinde yürütüyoruz ve ilk fazın çalışmalarını tamamladık. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazı yarın hizmete açılacak. İlk faz çalışmaları kapsamında, ana terminal binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Bu sayede Terminal 1, ana terminal binasının uydu terminali konumuna geldi."

- "Otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı"

Uraloğlu, "Terminal 2 - Terminal 1 Entegrasyon Projesi" kapsamında hayata geçirilen bütüncül otopark düzenlemesiyle de Terminal 2 otopark kapasitesinin yapılan ilave açık otopark alanıyla 5 bin 229 araca çıkarıldığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Terminal 1 otopark araç kapasitesi yapılan ilavelerle 607 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı. Ayrıca, metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenlemeyle yolcuların metro-otobüs-terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi."

- "Uzak uçak bekleme salonu 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip"

Faz 1 ile açılışı yapılacak uzak uçak bekleme salonunun 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede, 5 çıkış kapısı, 150 metrekare duty free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Faz 2 ve Faz 3'te devam eden çalışmaların da tamamlanmasıyla Terminal 1'in, havalimanına yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracağının altını çizerek, Terminal 1 Renovasyon Projesi'yle havalimanının hem kapasite hem konfor açısından büyük ivme kazanacağını kaydetti.

