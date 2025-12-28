Meslek lisesi değil üretim üssü: 'MATEG' markasıyla sektöre girdiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, temizlik ve hijyen ürünleri üreterek hem mesleki deneyim kazanıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Borsa İstanbul Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dersliklerin ötesine geçerek bir üretim merkezi gibi faaliyet gösteriyor. Okulun Kimya Teknolojileri atölyesinde öğrenciler, aldıkları eğitim doğrultusunda temizlik ürünleri ve kolonya üreterek fabrika düzeninde çalışıyor.

Öğrenciler, hammaddenin temininden üretim ve paketleme ile kalite kontrol süreçlerine kadar her aşamada görev alarak, hem mesleki deneyim kazanıyor hem de döner sermaye gelirleriyle ekonomilerine katkı sağlıyor.

Üretim sürecine doğrudan katılan öğrenciler, okulda edindikleri bilgi ve becerileri istihdama dönüştürerek mezun olmadan iş hayatına hazırlanıyor.

Atölyede çamaşır suyu, bulaşık sabunu, el sabunu, yüzey temizleyici, banyo ve lavabo temizleyicisi gibi sıvı temizlik ürünlerinin yanı sıra kolonya da üretiliyor. Bu ürünler, MATEG (Manavgat'ın Teknik Gücü) markasıyla okul ve hastanelere satılıyor.

- Öğrenciler tüm süreçlerde görev alıyor

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, AA muhabirine, atölyenin temel amacının öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri uygulama alanına taşıması olduğunu söyledi.

Öğrencilerin üretimin her aşamasında aktif rol aldığını belirten Öz, "Öğrenciler, hammaddenin temininden üretime, paketlemeden kalite kontrole kadar tüm süreçlerde yer alarak sadece meslek öğrenmiyor, aynı zamanda sorumluluk, ekip çalışması ve iş disiplinini de kazanıyor. Bu deneyim, mezuniyet sonrası istihdamda onları bir adım öne çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Üretimin Kovid-19 salgını döneminde dezenfektan ihtiyacını karşılamak amacıyla başladığını anlatan Öz, ardından ürün çeşitliliğini artırdıklarını ve hedeflerinin Türkiye genelinde satış yapmak olduğunu kaydetti.

- Öğrenciler mesleki ve ekonomik kazanım elde ediyor

Okul Müdürü Veli Alaeddin Uslu ise atölyenin öğrencilere hem mesleki hem de ekonomik kazanç sağladığını dile getirdi.

Üretim kapasitesinin 18 kaleme kadar çıktığını ve şu anda 10 farklı ürünle piyasada olduklarını belirten Uslu, döner sermaye sisteminin öğrencilere önemli bir motivasyon sağladığını vurguladı.

Uslu, "Döner sermayeden elde edilen gelirin yüzde 30'unu öğrencilere aktararak emeğin karşılığını almalarını sağlıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 80 öğrencimiz bu süreçte yer aldı. Atölyemizi sadece üretim alanı değil, öğrencilerin özgüven kazandığı ve istihdama hazırlanan bir eğitim ortamı olarak görüyoruz." dedi.

Atölyede görev alan Talha Aksoy da derslerde edindiği bilgiyi doğrudan uygulama fırsatı bulduğunu ve üretim süreciyle hem meslek kazandığını hem de harçlıklarını çıkardığını ifade etti.

Öğrenci Gizem Ünal, atölyedeki çalışma ortamının özgüven kazandırdığını belirterek, "Sıvı sabun ve yüzey temizleyici üretiminde görev alıyoruz. Ekip çalışması sayesinde hayata daha güçlü hazırlanıyoruz." dedi.