Memur-Sen 1 Ocak'ta Filistin eylemi için Galata Köprüsü'nde olacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gazze'ye destek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde olacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 15:28, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 15:48
Eğitim-Bir-Sen Edirne Şubesince kentteki bir tesiste düzenlenen "Trakya Teşkilat Buluşması" programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yalçın, programda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in milletin değerlerine saygı duyan bir sendika olduğunu söyledi.

Memur-Sen'in ele aldığı konuları yüceltmenin ve yükseltmenin mücadelesini verdiğini belirten Yalçın, "Bu sendikal örgütlenme, örgütlü gücünü üyelerinin haklarına, Türkiye'nin özgürleşmesine, tam demokrasiyi yaşamasına, vesayetin millet iradesi üzerinden düşerek Türkiye'nin bu anlamda bağımsızlaşmasına adamıştır." dedi.

Yalçın, Memur-Sen'in mazlumun ve mağdurun her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Gazze'ye destek eylemine katılacaklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"İkonik bir yerde ikonik bir eylemle dünya gündemini tekrar hareketlendirmeye çalışacağız. Çünkü Gazze'de 70 bin insan soykırıma uğradı, hayatını kaybetti. Bir ateşkes sağlandı ama ateşkesler İsrail için nefes alma ve yeni hamle yapmak için süre kazanmak olarak kodlanır.

Ateşkeste bile cinayetler ve ölümler devam ediyor. İsrail sınırdan yardım geçişlerine izin vermiyor. Sınırlı sayıda araç geçişine müsaade ediyor. Gazze'de çocuklar açlıkla ve sağlıkla imtihan oluyor, eğitimini yerine getiremiyor. Evleri yıkılmış ancak oradaki insanların direnişi devam ediyor. Gazze'ye destek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde olacağız."

Yalçın, üyelerinin hakları için sendikal mücadeleye devam edeceklerine de değindi.

Hazırladıkları yol haritalarını tek tek kazanımlara taşıyarak uyguladıklarını anlatan Yalçın, "Bazı sendikalar sorunlardan köpük oluşturup onun üzerinde sörf yaparak geldiler. Ama sorunları tek tek çözerek mesafe alacağız. Onun için sorunlardan beslenen değil çözümlerle güçlenen bir sendikal hareket olacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, Yalçın'a Selimiye Camisi ve Meriç Köprüsü'nün resmedildiği bir tablo hediye etti.

Programa Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'den Memur-Sen üyeleri katıldı.

