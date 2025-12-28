Başkentte toplu ulaşımdan sonra otopark fiyatlarına da zam!

TCMB 2026 takvimi açıklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma zammının ardından otopark fiyatlarını da artırdı. Ulus-Kızılay'da 2 saatlik park artık 150 TL!

28 Aralık 2025
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yaptıktan sonra, şimdi de otopark fiyatlarına zam uyguladı.

Yeni otopark tarifesinde 0-15 dakika ücretsiz olarak belirlenirken, 2 saate kadar 100 TL, 2-4 saat arası 140 TL, 4-8 saat ve üzeri 160 TL olarak güncellendi. Özellikle Ulus-Kızılay gibi belirli bölgelerde ise fiyatlar daha yüksek olarak belirlendi.

Yeni Otopark Tarifesi

  • 0-15 dakika ücretsiz
  • 2 saate kadar 100 TL
  • 2-4 saat arası 140 TL
  • 4-8 saat ve üzeri 160 TL

Bazı Bölgelerdeki Otopark Ücretleri

  • Ulus - Kızılay, Rüzgarlı, Kale Tarihi Kent Bölgesi, Necatibey Caddesi yol boyu:
  • 0-15 dakika ücretsiz
  • 2 saate kadar 150 TL
  • 2-4 saat arası 200 TL
  • 4-8 saat ve üzeri 250 TL

Toplu Taşıma Ücretlerinde Artış

Geçen hafta yapılan zamla birlikte toplu taşıma ücretlerinde de yaklaşık yüzde 35 oranında artış gerçekleşti. Bu zam sonrasında tam bilet 35 TL, öğrenci bileti ise 17 TL oldu. ABB yönetimi, BELTAŞ tarafından işletilen otoparklarda 0-15 dakika ücretsiz uygulamasının devam edeceğini açıkladı.

Zamların Gerekçesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda oy çokluğuyla aldığı kararla otopark ücretlerini artırdı.

BELTAŞ'a bağlı otoparklarda yeni tarife oy çokluğuyla kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Böylece Ankara genelinde otopark ücretleri sene sonu gelen son zamla birlikte bazı bölgelerde 250 TL'ye kadar yükseldi.


