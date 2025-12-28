'Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı'

TCMB 2026 takvimi açıklandı
TCMB 2026 takvimi açıklandı
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı'

Mahfi Eğilmez, gıda fiyatlarının son 9 yılda tam 20 kat arttığını açıkladı. TÜİK verileriyle arasındaki fark ise şaşkınlık yarattı!

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 16:07, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 16:10
Yazdır
'Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı'

Ünlü iktisatçı, eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, "Gıda Fiyatlarıdaki Artış: 2017 - 2025" başlıklı yazısında 9 yıllık gıda fiyatlarını karşılaştırdı ve çarpıcı sonucu ortaya koydu. Eğilmez, bir marketin 2017 yılı Mart ayına ilişkin fiyat broşürünü bulduğunu belirterek, bugünkü fiyatlarla karşılaştırdı ve "Gıda fiyatları toplamı 9 yılda 20 kat artmış. Buna karşılık TÜİK, TÜFE Gıda ve Alkolsüz İçecekler alt grubu endeksi 17 kat artmış" şeklinde vurguladı.

İşte Eğilmez'in yazısının tamamı:

"Evde eski dergileri karıştırırken aralarında bir marketin 2017 yılı Mart ayına ilişkin fiyat broşürünü buldum (yazının altında paylaşıyorum.) Sonra aynı marketin internet sayfasına girerek aynı ürünlerin bugünkü fiyatlarını çıkardım ve bu iki fiyat setini karşılaştırdım. Bu karşılaştırma tablosu aşağıda yer alıyor (Not: 2025 Aralık sütununun son sırasında yer alan 4.832,88 lik edeks sayısı, Aralık ayı sonucu henüz yayınlanmadığı için Kasım 2025 ayına aittir.)


Tabloda yer alan gıda fiyatları toplamı 9 yılda 20 kat artmış.

Buna karşılık TÜİK, TÜFE Gıda ve Alkolsüz İçecekler alt grubu endeksi 17 kat artmış.

Fiyatı en fazla artanlar yoğurt, ceviz içi ve ayçiçek yağı, fiyatı en az artanlar ise yumurta, makarna, çay olmuş.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber