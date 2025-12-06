Anayasa Mahkemesi'nden TMSF'nin yetkilerine tırpan

500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Anayasa Mahkemesi'nden TMSF'nin yetkilerine tırpan

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 15:54, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 15:55
Yazdır
Anayasa Mahkemesi'nden TMSF'nin yetkilerine tırpan

Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir iptal kararı geldi. TMSF'nin kayyım atandığı şirketlerdeki bazı yetkileri tırpanlandı.

Varlık Fonu şirketleri de KİT'lerin mevzuatına tabi olacak.

Anayasa Mahkemesi Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş'nun kurulmasına yönelik kanun ile TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketler üzerindeki yetkilerini düzenleyen 6758 sayılı OHAL kanunun bazı hükümlerini iptal etti. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda, Fon bünyesindeki şirketlerin, KİT'ler ve kamu kurumlarının tabi olduğu mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi olmamasına ilişkin kanunun 8'inci maddesinin 4'üncü fıkrası iptal edildi. Eğer 9 ay içinde Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda bir yasal düzenleme yapılmazsa, Varlık Fonu şirketleri de KİT mevzuatına tabi olacaklar.

Ayrıca Kayyımlık yetileri TMSF'ye devredilen veya TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketlere ilişkin, eski ortakların payları sabit kalmak şartıyla yeni şirket kurulması kararı verilebileceğine ilişkin hüküm iptal edildi.

TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketlerde TTK'ya tabi olmaksızın genel kurul yetkisini kullanma izni iptal edildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber