CHP'de yeni MYK belli oldu: İşte liste...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni Merkez Yönetme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce 23 kişiden oluşan MYK üye sayısı 18'e düşürüldü. 7 yeni ismin girdiği MYK'de Genel Sekreter Selin Sayek Böke değişmezken, Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in yerine ise İstanbul Milletvekili Zeynel Emre getirildi

Haber Giriş : 06 Aralık 2025 14:46, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 14:55
CHP'de yeni MYK belli oldu: İşte liste...

CHP'nin Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısında, 18 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

CHP'de 39. Olağan Kurultay'ın ardından toplanan ilk PM'de, Genel Başkan Özel tarafından yeni MYK'de açıklandı.

MYK üye sayısı ise 18'e düşürüldü

Özel'in 80 kişilik PM üyeleri arasından belirlediği yeni MYK'ye, bazı alanlar birleştirildi, bazı alanlar ise ayrıldı. Daha önce 23 kişiden oluşan MYK üye sayısı ise 18'e düşürüldü.

"Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenme" ile "Seçim ve Parti Hukuk İşleri" ayrılırken "Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik" de "Yerel Yönetimler" ve "Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları" olarak değişti.

MYK'de, "İnsan Hakları", "Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler", "Dış Politika ve Dış İlişkiler", "Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele", "İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları", "Milli Savunma Politikaları" ile "Ekonomi Politikaları" adı altında yeni genel başkan yardımcılıkları oluşturuldu.

7 yeni isim listede

Genel Başkan Özel, MYK'de Serkan Özcan, Evrim Rızvanoğlu, Güldem Atabay, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgil, Zeynel Emre ve Sezgin Tanrıkulu olmak üzere 7 yeni isme görev verdi.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin değişmediği yeni MYK'de, Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in yerine ise İstanbul Milletvekili Zeynel Emre getirildi.

Genel Başkan Özgür Özel'in 18 kişiden oluşan yeni MYK'si şu isimlerden oluştu:

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

