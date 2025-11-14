Adana'da yemek tepsisindeki cep telefonu çalındı

Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir restoranda, kimliği belirsiz bir kişi yemek siparişi vermek için kasaya yaklaşırken tepsilerden birinde unutulmuş cep telefonunu fark etti.

DALGINLIKTAN YARARLANIP TELEFONU ALDI

Hem çalışanların hem de telefon sahibinin dalgınlığını fırsata çeviren şüpheli, el çabukluğuyla telefonu alarak hızla restorandan ayrıldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit edip yakalanması için çalışma başlattı.



