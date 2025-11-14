Adana'da yemek tepsisindeki cep telefonu çalındı
Adana'da bir restoranın kasasında, yemek tepsisinde bulunan cep telefonunun çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 19:52, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 19:53
Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir restoranda, kimliği belirsiz bir kişi yemek siparişi vermek için kasaya yaklaşırken tepsilerden birinde unutulmuş cep telefonunu fark etti.
DALGINLIKTAN YARARLANIP TELEFONU ALDI
Hem çalışanların hem de telefon sahibinin dalgınlığını fırsata çeviren şüpheli, el çabukluğuyla telefonu alarak hızla restorandan ayrıldı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit edip yakalanması için çalışma başlattı.