Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, programa katılan misafirlere teşekkür ederek, insan hakları ve adalet konularında öne çıkan isimler Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in mücadelelerini anlatan serginin gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, serginin gençlere geçmişte yaşanan zorlukları görme imkanı tanıyacağını vurguladı.

Konuşmadan Öne Çıkan Başlıklar

Erdoğan, programa katılan misafirlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İnsan hakları ve adalet mücadelesinde öne çıkan Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X 'in hayatlarının anlatıldığı serginin hayırlı olmasını diledi.

ve 'in hayatlarının anlatıldığı serginin hayırlı olmasını diledi. Gençlerin sergiyi ziyaret ederek geçmişte yaşanan zorlukları öğrenmelerinin önemine dikkat çekti.

Şule Yüksel Şenler 'i minnetle andı ve vakfı tebrik etti.

'i minnetle andı ve vakfı tebrik etti. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve kalpleri Türkiye ile atan herkese selam gönderdi.

Türkiye'nin katkısıyla tesis edilen ateşkese rağmen zor günler geçiren Filistinli kardeşlere dayanışma mesajı iletti.

kardeşlere dayanışma mesajı iletti. İnsanlık tarihinde haksızlığın karanlığının, hakikatin ışığını bastıramayacağını vurguladı.

Türkiye'de toplumsal uyanışın önemine değindi.

İnsan Hakları ve Adalet Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları ve adaletin evrensel değerler olduğuna dikkat çekerek, doğru olanın her zaman kendine bir yol bulacağını ve engelleri aşarak topluma yayılacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alanda mazlumlarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.



