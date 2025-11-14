Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
11. Yargı Paketi tamamlandı: Gelecek hafta TBMM'ye geliyor
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz

Erdoğan, Uluslararası İnsan Hakları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in mücadelesini anlattı. Filistin'e destek mesajı verdi ve gençleri sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 16:17, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 16:40
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, programa katılan misafirlere teşekkür ederek, insan hakları ve adalet konularında öne çıkan isimler Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in mücadelelerini anlatan serginin gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, serginin gençlere geçmişte yaşanan zorlukları görme imkanı tanıyacağını vurguladı.

Konuşmadan Öne Çıkan Başlıklar

  • Erdoğan, programa katılan misafirlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
  • İnsan hakları ve adalet mücadelesinde öne çıkan Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in hayatlarının anlatıldığı serginin hayırlı olmasını diledi.
  • Gençlerin sergiyi ziyaret ederek geçmişte yaşanan zorlukları öğrenmelerinin önemine dikkat çekti.
  • Şule Yüksel Şenler'i minnetle andı ve vakfı tebrik etti.
  • Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve kalpleri Türkiye ile atan herkese selam gönderdi.
  • Türkiye'nin katkısıyla tesis edilen ateşkese rağmen zor günler geçiren Filistinli kardeşlere dayanışma mesajı iletti.
  • İnsanlık tarihinde haksızlığın karanlığının, hakikatin ışığını bastıramayacağını vurguladı.
  • Türkiye'de toplumsal uyanışın önemine değindi.

İnsan Hakları ve Adalet Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları ve adaletin evrensel değerler olduğuna dikkat çekerek, doğru olanın her zaman kendine bir yol bulacağını ve engelleri aşarak topluma yayılacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alanda mazlumlarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.


