Adli Olaylar

Zehirlenen ailenin kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı

İstanbul Fatih'te zehirlenen ailenin kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 12:28, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 12:28
Yazdır
Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki bir otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan bir seyyar satıcıdan midye yediği ve bir restoranda da yemek tükettiği belirlenmişti. Aynı gün başlayan mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine aile bireylerinin 12 Kasım'da çevredeki hastanelere başvurduğu, uygulanan tedavinin ardından otele geri döndükleri iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızını hareketsiz halde bulması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılmış, tüm aile bireyleri yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek deyaşamını yitirmişti.

4 şüpheli gözaltına alınmıştı

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, ailenin yemek yediği, mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Anne ve çocuklarının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınmıştı.

Aynı otelden 2 kişi daha hastaneye başvurdu

Öte yandan, ailenin konakladığı aynı otelde kalan iki kişinin de mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

