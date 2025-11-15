Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şırnak'ta tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü

Şırnak'ta R.N. evine gelen Ömer Kayar'ı çıkan tartışmada balta ile başına vurup öldürdü. Evde bulunan kadını da bıçakla yaralayan R.N., polis tarafından yakalandı.

Şırnak'ta tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü

Şırnak Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda, gece saat 03.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

R.N. ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BALTAYLA VURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.N., evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar'ın başına vurup kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kayar'ın cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, R.N.'yi Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan R.N.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

