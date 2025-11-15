Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Serdal Adalı canlı yayında duyurdu: Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Cengiz Ünder'in bonservisini alabileceklerini söyledi. Adalı, "Keşke geçen sene alabilseydik. Olmadı malum hadiselerden dolayı." dedi.

15 Kasım 2025
Serdal Adalı canlı yayında duyurdu: Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpteki Rafa Silva kriziyle ilgili düzenlenen basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Adalı, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder'in iyi bir performans gösterdiğini belirten Adalı, deneyimli oyuncuyu bonservisiyle kadrolarına katabileceklerini belirtti.

Adalı açıklamasında, "Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddesi var. Maddeyi de hızla doldurmaya doğru gidiyor. Keşke geçen sene alabilseydik. Olmadı malum hadiselerden dolayı." dedi.

Cengiz Ünder için ayrıca Adalı, "Cengiz yüzde 70'inde. Yüzde 100'ünde olduğunda çok daha iyi işler yapacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Cengiz Ünder, bu mücadelelerde 3 gol ve 1 asistle oynadı.

