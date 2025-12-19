Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!

Teknopark İstanbul'da düzenlenen, girişimleri yatırımcılar, kurumlar ve ekosistem paydaşlarıyla buluşturan HASAT 2025'in ikinci gününde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Genel Başkanı Haluk Görgün, "Avrupa'da, ASELSAN'ımız 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

TEKNOPARK İstanbul'da 18-19 tarihleri arasında düzenlenen, girişimleri yatırımcılar, kurumlar ve ekosistem paydaşlarıyla buluşturan HASAT 2025, 'Fikirden Teknolojiye Hasat Zamanı' ikinci gün etkinlikleriyle devam etti. Savunma, oyun, fintech, biyoteknoloji ve benzeri ileri teknoloji alanlarındaki girişimler; yatırımcılar, kurumlar ve ekosistemin tüm paydaşlarıyla bir araya geldiği HASAT '25' programı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Genel Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleşti. Görgün'ün yanı sıra programa Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, bazı şirketler ve bazı üniversiteler katıldı.

'İHRACATIMIZ BUGÜN 8.6 MİLYAR DOLAR OLDU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Genel Başkanı Haluk Görgün, "Milli teknoloji geliştirme davasında, yerli milli savunma sanayi ekosisteminin oluşturulmasında bu salonda oturan herkesin az ya da çok, ama mutlaka ve mutlaka katkısının olduğu o baş döndürücü teknolojik gelişimi gördünüz. Sadece son 10 günde sosyal medyada bir kısmını paylaştığımız testler, teslimatlar, atışlar, başarımlar, ilk defa yapılan ve ilk defa geliştirilenler; bunlara dahi dikkat ettiğinizde birçok şeyi, çok iyi şekilde hep beraber bir ahenk içinde, bir uyum içinde, bir aile yapısı içinde çözdüğümüzü, geliştirdiğimizi görüyoruz. Bizler zor problemlerle uğraşıyoruz. Zor problemleri akıllı, zeki, çalışkan, iyi motive olmuş insanlar çözer. Hamdolsun, ben en büyük mutluluklarımdan bir tanesi böyle bir ekosistemde böyle kıymetli insanlarla birlikte, beraber çalışmak; birlikte zor problemleri çözüp sadece bugün için değil yarınlar için, gelecekler için, çocuklarımız için fayda üretme yolunda gayret sarf etmenin huzuru ve mutluluğu. Yurt dışından gelen güzel haberler, test sahasından aldığım güzel notlar, yeni imzaladığımız sözleşmeler, teslimatlar, geliştirilen sistemler. Daha dün İhracat, işte Sanayi Odası'nda. Her gün gelişiyoruz, geliştiriyoruz. İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul'un düzenlediği etkinlikte ulaştığımız ihracat rakamını paylaşmıştım; 8.5 milyar dolar, bugün 8.6 milyar dolar oldu. Her gün rekor kırıyoruz" dedi.

'SAVUNMA SANAYİ İHRACATI YAPAN ÜLKELER İÇİNDE İLK 10'U ZORLUYORUZ'

Savunma Sanayi Genel Başkanı Haluk Görgün, "Bugün burada, bu teknoloji yuvasında, bu bilim yuvasında 540'ın üzerinde firmanın içinde 220 tanesi aşağı yukarı kuluçka firması olarak değerlendirildiğinde 120'ye yakın firmanın ihracat yaptığını memnuniyetle sizlerle paylaşmak istiyorum. İhracat yapmak kolay değil. Teknoloji olarak rakiplerinize göre üstünlüğünüzü kabul ettireceksiniz, maliyet etkin çözümler oluşturacaksınız ve satış sonrası bir güvence oluşturmanız gerekiyor. Bugün Türkiye geliştirdiği teknolojilerle 185 ülkeye savunma sanayi ihracatı gerçekleştiriyor. Savunma sanayi ihracatı yapan ülkeler içinde eriştiğimiz rakamlarla ilk 10'u zorluyoruz, ilk 11'deyiz, ilk 10'u zorluyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Savunma Sanayi Genel Başkanı Haluk Görgün, "Biraz evvel gelen mesajlardan yine Avrupa'da, ASELSAN'ımız 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız. Sadece yaptığımız ihracat değil, teslim ettiklerimizin çok daha fazlasını yeni sözleşmelerle, bakiye siparişler oluşturarak devam etmiş olmanın da mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Bu sene eğer 8.5 - 8.6 milyar doları bugün 9 civarında tamamlarsak 15 milyar dolar yeni sözleşmeyle tamamlamış olacağımızı şimdiden öngörebiliyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Azımsanacak işler değil yaptıklarımız ama daha kısa zamanda daha iyisini, daha fazlasını yapmamızın da bir işaretçisi" diye konuştu.