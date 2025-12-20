Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Bunu kabul edemeyiz

TFF 3. Lig'deki Bursaspor-Somaspor maçında bir grup Bursaspor taraftarının Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan cinsiyetçi küfürlü tezahüratta bulunmasına siyasetçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bakan Bak'tan sert tepki

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Leyla Zana'ya yönelik hakaretlerin tasvip edilemeyeceğini söyledi.

''Çeşitli yaptırımlar uygulanacak''

Soruşturmanın yürütüldüğünü belirten Bak, bu eylemi gerçekleştiren kişilere çeşitli yaptırımların uygulanacağını belirterek, ''Tribünlerde yaşanan bu olayla ilgili hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de biz gerekli soruşturmayı yürütüyoruz. 6222 sayılı yasaya göre, bu eylemi yapan kişilerle ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmeler yapılacak; tribünlerde bulunanlara maçtan men cezası da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanacak.'' dedi.

''Bunu kabul edemeyiz''

Sözlerine devam eden Bak, ''Sporun centilmence yürütülmesini engelleyecek eylemlere tamamen karşıyız. Kim olursa olsun bu tür olaylar tasvip edilemez. Sporun etik ruhuna yakışmayan bir süreçtir. Bunu kabul edemeyiz.'' ifadelerini kullandı.