YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite programlarında kontenjan azaltılması, 3 yılda mezuniyet imkanı ve uzun süreli staj uygulamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş : 20 Aralık 2025 12:58, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 12:59
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devlet üniversitelerinde geçen yıl uygulanan kontenjan azaltma düzenlemesinin bu yıl vakıf üniversitelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. Özvar, yükseköğretimde istihdamla bağı azalan veya demode olmuş programların sistem dışına çıkarıldığını ve 175 programın tür olarak kaldırıldığını, 443 programın ise kontenjanının düşürüldüğünü belirtti. Ayrıca, öğrencilerin ilgisinin azaldığı veya mezun sayısının yeterli olduğu programlarda yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Yükseköğretimde İstihdam ve Program Düzenlemeleri

Türkiye'de istihdama genel katılım oranının yüzde 54,4, yükseköğretim mezunlarının ise yüzde 77 olduğunu belirten Özvar, eğitim düzeyi yükseldikçe iş gücüne katılım ve istihdam oranlarının arttığını vurguladı. Genel işsizlik oranlarının üniversite mezunlarına kıyasla daha düşük seyretmesinin, daha düşük eğitimli grupların istihdama katılım oranlarının az olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Yeni Programlar ve Dijital Dönüşüm

Bilişim, yapay zeka, sağlık ve tarımda dijital dönüşüme ayak uyduracak yeni programlar oluşturulduğunu, bazı programların ise tamamen kapatıldığını belirten Özvar, öğrencilerin teveccüh etmediği programların kontenjanlarının ciddi oranda azaltıldığını söyledi. Diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji ve mimarlık gibi alanlarda da kontenjan düzenlemeleri yapılacak.

Üniversite Eğitiminin 3 Yılda Tamamlanabilmesi

Prof. Dr. Özvar, üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Öğrencilerin program yeterliliklerinden taviz vermeden daha kısa sürede mezun olabilmeleri için bir yıl içinde üç sömestir uygulamasının planlandığını belirtti. 4 yıllık lisans eğitiminde öğrenciler 240 AKTS, 2 yıllık ön lisans programlarında ise 120 kredi ile mezun olacaklar. 8 sömestirlik eğitim, 3 yılda tamamlanabilecek ve bu uygulamanın Türkiye'de ilk defa hayata geçirileceği ifade edildi.

Staj Sürelerinde Değişiklik ve Öğrenci Affı

  • Staj sürelerinin öğrencilerin ve iş yerlerinin beklentilerine uygun şekilde en az bir dönem sürecek şekilde uzatılması planlanıyor.
  • Öğrenci affı konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) değerlendiriliyor. YÖK, sistem dışına çıkan ve içeride kalan öğrenci sayılarıyla ilgili değerlendirme yaparak görüşlerini kamuoyu ve meclisle paylaşacak.


