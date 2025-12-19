İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 18:20, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 18:28
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre Rus menşeili, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen İHA bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." ifadesine yer verildi.