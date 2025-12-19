Bakan Göktaş: Kadına şiddet davalarında 81 ilde bizzat müdahiliz
Bakan Göktaş: Kadına şiddet davalarında 81 ilde bizzat müdahiliz
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Ünlü oyuncuya 'uyuşturucu' gözaltısı
Ünlü oyuncuya 'uyuşturucu' gözaltısı
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Ana sayfaHaberler Sağlık

MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, MHRS'nin 2025 yılı performansını açıkladı. Yıl boyunca toplam 388 milyon 95 bin 539 randevunun verildiği sistemde, günlük ortalama 1,7 milyon işlem yapıldı. Yapılan köklü düzenlemelerle randevu bekleyen hasta sayısının 4 milyondan 400 binin altına indiğini belirten Sezer, sistemin artık sadece muayene değil; MR, BT, ultrason ve ameliyat süreçlerini de yönetebildiğini vurguladı. Vatandaşlara mobil uygulamayı kullanma tavsiyesinde bulunan Sezer, 81 ilin tamamında randevu erişiminin rekor düzeyde arttığını ifade etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 17:02, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 17:24
Yazdır
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!

Bakanlığa bağlı kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile hekimliklerinden muayene randevusu alınabilmesi için hayata geçirilen MHRS, 2010 yılında Erzurum ve Kayseri'de pilot olarak uygulanmaya başladı, 2012'den itibaren yurt genelinde kullanıma alındı. Sisteme bugüne kadar; randevu talebi oluşturmanın yanı sıra randevu hatırlatma, ebeveynlerin çocukları için randevu alabilmesi, hastanenin konum bilgisini gösterme, en yakın sağlık kuruluşunu bulma, navigasyon hizmeti, favori hekim ve poliklinik listesi oluşturma, doktora not yazma, iptal edilen randevunun geri alınabilmesi, randevu değiştirme, barkod uygulaması gibi pek çok özellik eklendi.

'KULLANIM ALANI GENİŞLEDİ'

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, MHRS'ye ilişkin DHA'ya yaptığı açıklamada, 2025 yılında MHRS'nin sağlık hizmet sunumundaki kullanım alanının genişletildiğini belirtti. Sezer, "Cihaz randevuları (MR, BT, ultrason) ile ameliyat randevularının sistem tarafından sağlık tesislerince verilebilir, izlenebilir ve yönetilebilir olması sağlandı. Bu yılsa vatandaşlarımıza MHRS üzerinden 388 milyon 95 bin 539 randevu verdik. Sistemden günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyon civarında oldu" dedi.

'MOBİL UYGULAMAYI İNDİRMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ'

MHRS'ye ulaşmanın yollarını aktaran Sezer, "MHRS'ye; ALO 182 Çağrı Merkezi, 'www.mhrs.gov.tr' ve MHRS mobil uygulama üzerinden veya e-Nabız mobil uygulaması üzerinden randevu alınabiliyor. e-Devlet de kişileri uygulamaya yönlendirebiliyor. Biz vatandaşlarımıza özellikle MHRS mobil uygulamasını indirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu uygulama üzerinden kolay, güvenli ve takip edilebilir bir şekilde randevularını oluşturabilirler. MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir" diye konuştu.

'VERİLEN RANDEVU SAYISINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR'

MHRS üzerinde yapılan son çalışmaları aktaran Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sezer, "Sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştıran aksaklıklar, MHRS'nin de yer aldığı köklü dijital dönüşümle takip edilebilmiş ve çözüme kavuşmuştur. MHRS yapısal problemleri ortadan kaldırarak, vatandaşların kendi zamanlarını planlayabilmesini ve hastanede geçirecekleri süreyi asgari düzeye indirmesini sağlamıştır. Türkiye genelinde MHRS üzerinden 2023 yılının ilk 11 ayında toplam 257 milyon 430 bin 535, 2024 yılının ilk 11 ayında 316 milyon 326 bin 831 ve 2025 yılının ilk 11 ayında ise 377 milyon 213 bin 782 randevu oluşturuldu" dedi. Sezer, 2024 yılının ilk 11 ayında oluşturulan randevu sayısının, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 23, 2025 yılının ilk 11 ayında oluşturulan randevu sayısının da 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 19 oranında fazla olduğunu belirterek, "Bu veriler doğrultusunda MHRS üzerinden verilen randevu sayılarında artış olduğu görülmektedir" diye konuştu.

'RANDEVU BEKLEYEN VATANDAŞLARIN ORANI YÜZDE 90 AZALDI'

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, "MHRS kapsamında 79 branşta vatandaşlara sağlık hizmeti sunuluyor. 81 ilde 72 branşta aynı güne, 73 ilde aynı günde tüm branşlara randevu verilebiliyor. Yapılan düzenleme ve iyileştirmelerle, randevu bekleyen hasta sayısı 4 milyondan 400 binin altına düştü. Randevu bekleyen vatandaşların oranı yüzde 90 azaldı" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber