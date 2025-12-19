MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!

Bakanlığa bağlı kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile hekimliklerinden muayene randevusu alınabilmesi için hayata geçirilen MHRS, 2010 yılında Erzurum ve Kayseri'de pilot olarak uygulanmaya başladı, 2012'den itibaren yurt genelinde kullanıma alındı. Sisteme bugüne kadar; randevu talebi oluşturmanın yanı sıra randevu hatırlatma, ebeveynlerin çocukları için randevu alabilmesi, hastanenin konum bilgisini gösterme, en yakın sağlık kuruluşunu bulma, navigasyon hizmeti, favori hekim ve poliklinik listesi oluşturma, doktora not yazma, iptal edilen randevunun geri alınabilmesi, randevu değiştirme, barkod uygulaması gibi pek çok özellik eklendi.

'KULLANIM ALANI GENİŞLEDİ'

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, MHRS'ye ilişkin DHA'ya yaptığı açıklamada, 2025 yılında MHRS'nin sağlık hizmet sunumundaki kullanım alanının genişletildiğini belirtti. Sezer, "Cihaz randevuları (MR, BT, ultrason) ile ameliyat randevularının sistem tarafından sağlık tesislerince verilebilir, izlenebilir ve yönetilebilir olması sağlandı. Bu yılsa vatandaşlarımıza MHRS üzerinden 388 milyon 95 bin 539 randevu verdik. Sistemden günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyon civarında oldu" dedi.

'MOBİL UYGULAMAYI İNDİRMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ'

MHRS'ye ulaşmanın yollarını aktaran Sezer, "MHRS'ye; ALO 182 Çağrı Merkezi, 'www.mhrs.gov.tr' ve MHRS mobil uygulama üzerinden veya e-Nabız mobil uygulaması üzerinden randevu alınabiliyor. e-Devlet de kişileri uygulamaya yönlendirebiliyor. Biz vatandaşlarımıza özellikle MHRS mobil uygulamasını indirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu uygulama üzerinden kolay, güvenli ve takip edilebilir bir şekilde randevularını oluşturabilirler. MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir" diye konuştu.

'VERİLEN RANDEVU SAYISINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR'

MHRS üzerinde yapılan son çalışmaları aktaran Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sezer, "Sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştıran aksaklıklar, MHRS'nin de yer aldığı köklü dijital dönüşümle takip edilebilmiş ve çözüme kavuşmuştur. MHRS yapısal problemleri ortadan kaldırarak, vatandaşların kendi zamanlarını planlayabilmesini ve hastanede geçirecekleri süreyi asgari düzeye indirmesini sağlamıştır. Türkiye genelinde MHRS üzerinden 2023 yılının ilk 11 ayında toplam 257 milyon 430 bin 535, 2024 yılının ilk 11 ayında 316 milyon 326 bin 831 ve 2025 yılının ilk 11 ayında ise 377 milyon 213 bin 782 randevu oluşturuldu" dedi. Sezer, 2024 yılının ilk 11 ayında oluşturulan randevu sayısının, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 23, 2025 yılının ilk 11 ayında oluşturulan randevu sayısının da 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 19 oranında fazla olduğunu belirterek, "Bu veriler doğrultusunda MHRS üzerinden verilen randevu sayılarında artış olduğu görülmektedir" diye konuştu.

'RANDEVU BEKLEYEN VATANDAŞLARIN ORANI YÜZDE 90 AZALDI'

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, "MHRS kapsamında 79 branşta vatandaşlara sağlık hizmeti sunuluyor. 81 ilde 72 branşta aynı güne, 73 ilde aynı günde tüm branşlara randevu verilebiliyor. Yapılan düzenleme ve iyileştirmelerle, randevu bekleyen hasta sayısı 4 milyondan 400 binin altına düştü. Randevu bekleyen vatandaşların oranı yüzde 90 azaldı" dedi.