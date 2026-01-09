TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu

TOKİ'den konut ya da arsa alıp ödeme yapanların taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam oranı açıklandı.

09 Ocak 2026
TOKİ, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak taksit artış oranını kamuoyuyla paylaştı. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen ve memur maaş artış oranına endeksli olarak satışa sunulan projelerde, geri ödemeye esas borç bakiyeleri ile taksit tutarları güncellenecek.

Bu kapsamda, 1 Temmuz-31 Aralık 2025 dönemine ait memur maaş artış oranı esas alınacak ve söz konusu oran yüzde 15,57 olarak uygulanacak. Belirlenen artış oranı, 2026'nın ilk 6 ayı boyunca geçerli olacak.

TOKİ eski projelerde taksit artış oranını yüzde 10,34 olarak belirledi

Yine TOKİ tarafından inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.'den TOKİ'ye intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) Memur maaş artış oranı (yüzde 15,57), TÜFE (yüzde 12,19) ve Yİ-ÜFE (yüzde 10,34) oranları arasından en düşük olanı alınarak güncellenecek olup, bu oran yüzde 10,34 olarak belirlendi.

Satılan arsaların geri ödemelerindeki borç bakiyeleri ve taksit bedelleri de yüzde 10,34 oranında arttı.

