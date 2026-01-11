Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
TVF'de yeni dönem: Artık 'özel şirketler' gibi yönetilecek

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yeni kanun teklifiyle Türkiye Varlık Fonu ve bağlı ortaklıklarında köklü bir yapı değişikliğine gidiliyor. Yeni düzenlemeyle TVF, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsünden çıkarılarak özel şirketlerin tabi olduğu esnek mevzuata geçiriliyor. Piyasa koşullarına hızlı uyumun hedeflendiği sistemde denetimden taviz verilmeyecek; Cumhurbaşkanlığı denetim elemanlarının hazırlayacağı raporlar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Denetim ağı, fonun %50'den fazla pay sahibi olduğu tüm iştirakleri kapsayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 08:10, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 07:55
TVF'de yeni dönem: Artık 'özel şirketler' gibi yönetilecek

Türkiye Varlık Fonu'nda yeni dönem başlıyor. Varlık Fonu ve bağlı şirketler Kamu İktisadi Teşebbüsü mevzuatına tabi olmayacak.

Bu şirketler özel şirketlerin tabi olduğu mevzuata göre hareket edecek. Böylece Varlık Fonu piyasaya uygun bir yapıya kavuşacak.

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 13 maddelik kanunun teklifinde Varlık Fonu için Cumhurbaşkanlığı denetimi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu denetimini içeren çok katmanlı bir sistem öngörüldü. Buna göre, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca Varlık Fonu ve bağlı işletmeler denetlenecek. Ayrıca bu denetimler Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülecek.

Denetim hükümleri, TVF'nin yüzde 50'den fazla pay sahibi olduğu şirketler için de geçerli olacak.

UĞUR DUYAN

