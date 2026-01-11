TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor

MİLYONLARCA LİRALIK EK YÜK SON BULACAK



Artan inşaat maliyetleri, uzayan ihale süreçleri ve satış aşamasında yaşanan bürokratik tıkanıklıklar gibi sosyal konut üretiminde uzun süredir konuşulan sorunlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir yol haritası çiziyor. TOKİ'nin sosyal konut projelerini merkeze alan düzenlemelerle hem kamu eliyle konut üretiminin hızlandırılması hem de orta ve alt gelir grubuna yönelik projelerin daha uygun koşullarla hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; yeni düzenlemelerle birlikte TOKİ'nin 2027 yılının sonuna kadar hayata geçireceği sosyal konut projelerinde önemli bir maliyet kalemi devre dışı bırakılıyor. Sosyal konut ve yapım işlerinde alınan ihale kararları ile yüklenicilerle imzalanan sözleşmeler Damga Vergisi'nden muaf tutulacak. Yapılan değişiklik sayesinde özellikle büyük ölçekli projelerde milyonlarca liralık ek yükün ortadan kaldırılması ve maliyetlerin konut fiyatlarına daha az yansıması hedefleniyor.

BAŞVURU SÜRECİ KOLAYLAŞTIRILIYOR



Bakanlık, yalnızca maliyetleri değil, satış ve sözleşme süreçlerini de yeniden kurguluyor. TOKİ tarafından üretilen taşınmazların satışında başvuru evrakları, sözleşmeler ve müzakere tutanakları artık yalnızca bankada imza atılarak değil, elektronik ortamda, uzaktan iletişim araçları kullanılarak da düzenlenebilecek. Kimlik doğrulamasına imkan veren dijital yöntemler sayesinde hem işlem süresi kısalacak hem de başvuru sürecinin daha erişilebilir hale gelmesi sağlanacak. Yeni düzenleme, özellikle şehir dışında yaşayan veya fiziki başvuru imkanı sınırlı olan hak sahipleri açısından önemli bir kolaylık olarak görülüyor.

DOĞRUDAN MİRASÇILIK BELGESİ YETKİSİ



Dikkat çeken bir diğer başlık ise miras işlemleri. Hak sahibinin vefatı halinde yaşanan tahsilat ve devir sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla TOKİ'ye doğrudan mirasçılık belgesi talep etme yetkisi tanınıyor. Böylece belge temin edilmediği için uzayan dava ve icra süreçlerinin kısaltılması, kamu alacaklarının daha hızlı tahsil edilmesi ve konutların hukuki durumunun netleştirilmesi hedefleniyor.

TEMİNAT YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE MUAFİYET



TOKİ'nin faaliyetlerini hızlandırmayı amaçlayan bir başka adım da yargı süreçlerine ilişkin olacak. Kurum, görevleri kapsamında açılan dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma yükümlülüğünden muaf tutulacak. Düzenlemenin, TOKİ'nin devam eden ve planlanan yatırımlarında finansal ve idari engelleri azaltması bekleniyor.

ARSA KAYNAKLI GECİKME OLMAYACAK



Bakanlık, yeni yerleşim alanı olarak belirlenen sosyal konut bölgelerinde yer alan kamuya ait ya da özel mülkiyetteki taşınmazlar için devir veya acele kamulaştırma kararı alabilecek. Kamulaştırma süreçleri, mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülecek olsada, tanınan yetkiyle birlikte konut projelerinin daha kısa sürede başlatılması ve inşaat aşamasında yaşanan arsa kaynaklı gecikmelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.