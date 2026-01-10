Şanlıurfa'da tüp patlaması: 3 kişi hayatını kaybetti

Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı ve ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zeynep Şeyho ve Arif Şeyho olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif Şeyho (11), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin cenazesi morga kaldırıldı.