SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Üçay Mühendislik'in 18 TL fiyatla halka arzına onay verdi. Kurul ayrıca QNB Bank ve Gimat Mağazacılık'ın bedelsiz sermaye artırımı taleplerini olumlu karşıladı. Denetimlerini sıkılaştıran SPK, sosyal medyada "al-tut" tavsiyesi verip satış yapan bir kişiye 3,6 milyon TL, mevzuata aykırı bilgi sistemleri denetimi nedeniyle de tüzel kişilere 4,2 milyon TL ceza kesti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 23:52, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 23:48
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri AŞ'nin 18 liradan halka arz başvurusunu uygun buldu.

QNB Bank AŞ'nin 2 milyar 150 milyon liralık ve Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 150 milyon 800 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Türkiye İş Bankası AŞ'nin 25 milyar liralık sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onaylayan Kurul, Goldman Sachs International'ın 1 milyar 200 milyon liralık yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracı başvurusuna izin verdi.

İdealist Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin, İdealist Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ, Kurulun "Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine, Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ ise "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine alındı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, bilgi sistemleri bağımsız denetimi sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklarla ilgili 2 tüzel kişiye 4 milyon 243 bin 22,94 lira idari para cezası verirken, 1 gerçek kişiye sosyal medya platformlarında al veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan ilgili varantın satılması eylemi nedeniyle 3 milyon 610 bin 365,5 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle 19 gerçek kişiye suç duyurusunda bulunuldu.

Kurul, Kurul tarafından görevlendirilenlerce istenen bilgi ve belgelerin istenen şekliyle verilmemesi nedeniyle 2 gerçek kişiye suç duyurusunda bulunurken, onaylı izahname yayımlama yükümlülüğü yerine getirilmeksizin sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmesi nedeniyle 1 gerçek kişiye suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Kurul, 1 gerçek kişi, 6 internet sitesi içerik sağlayıcısı ve adına kayıtlı 2 adet telefon hattını kullandıran kişiler hakkında suç ihbarında bulundu.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

KIMMR pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle 19 gerçek kişi hakkında, ilgili kanun ve tebliğ uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi.


