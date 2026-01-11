Santral başında engel yok! İki görme engelli memurun başarı hikayesi

İzmir'de görme engelli Yavuz Engin (42) ve Mevlut Tahtalı (48), farklı kamu hastanelerinde santral memuru olarak görev yapıyor. Eve kapanmak zorunda olmadıkları için mutlu hissettiklerini dile getiren Yavuz Engin, "Kendimi iyi hissediyorum. Görme engellilere hayata hiçbir zaman küsmeyip dört elle sarılmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Doğuştan görme engelli olan Yavuz Engin, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde; Mevlut Tahtalı ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde santral bölümünde çalışarak gün boyu vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Yavuz Engin, işini severek yaptığını belirtip, "10 yıldır aynı hastanede çalışıyorum. 2007-2015 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yaptım" ifadelerini kullandı.

'7 YAŞINDA GÖRME YETİMİ TAMAMEN KAYBETTİM'

Görme kusurunun 6 aylıkken fark edildiğini dile getiren Engin, "Görmediğimi anneannemler fark etmiş. Hastaneye götürülüp muayene edildim, ameliyat oldum ancak gözümdeki katarakt engellenemedi. Körler okuluna başladığım yıllarda az da olsa açık renkleri ve ışığı sezebiliyordum fakat insan siluetlerini göremiyordum. Oyun oynarken sınıf kapısı gözüme denk geldi. Kanama nedeniyle hastaneye yattım. Sağ gözümdeki görme sorunu sol gözüme de yansıdı. 7 yaşındaydım. O günden sonra tamamen görme yetimi kaybettim" dedi.

'HAYATIMDAN MEMNUNUM'

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında konuşan Engin, kendilerine istihdam olanağı sağlayanlara teşekkür etti. Engin, "Kendimi iyi hissediyorum. Görme engellilere hayata hiçbir zaman küsmeyip dört elle sarılmalarını tavsiye ediyorum. Evliyim, iki kızım var. İkisi de lise öğrencisi. Kızlarımdan birinde doğduğunda görme kusuru vardı, ameliyat oldu ve sorun ortadan kalktı. Zaman zaman zorluklar yaşıyorum ama hayatımdan memnunum" ifadelerini kullandı.

'ARAÇLARIN KALDIRIMA PARK ETMESİ SIKINTI'

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk babası Mevlut Tahtalı ise "Bu hastanede 2006'dan beri santral memuru olarak çalışıyorum. Görme engelliler kontenjanından giriş yaptım. Daha önce özel bir hastanede çalışmıştım. Sınava girerek devlete atandım. Doğuştan yüzde 70 görme engelliyim. İş yerinde herhangi bir sorun yaşamıyorum. Sokaklarda zaman zaman zorluk yaşıyorum. Araçların kaldırımlara park etmesi nedeniyle sıkıntılarım oluyor. Devletimiz istihdam edip iş olanağı sağladı. Kendimi şanslı hissediyorum. Evliyim, eşim de görme engelli. Devletimize teşekkür ederim" diye konuştu.