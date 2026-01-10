Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Aidatlara yeniden değerleme ayarı

Binalardaki fahiş aidat artırmalar sona eriyor. Aidat artırma yetkisi yöneticinin teklifi sonrasında kat malikleri genel kurulunca onaylanması gerekecek. Aidatlar yeniden değerleme oranını aşamayacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 08:43, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 08:44
Aidatlara yeniden değerleme ayarı

Yöneticilerin sınırsız yetkileri ellerinden alınıyor ve aidatlara düzenleme geliyor. Bazı sitelerde kiradan daha yüksek aidatların oluşu ve maliklerin bu durum karşısında çaresiz kalmasına karşı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunuldu.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda "İşletme projesinin yapılması" başlıklı 37'nci maddede yapılan değişiklikle birlikte "İşletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanır. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar yönetici, gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapar." düzenlemesi eklendi.

AİDATLAR YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTACAK

Fahiş aidatların önüne geçilmesi için yeni düzenleme Meclis'e sunuldu. Kanun taslağının Meclis'ten geçmesi halinde aidatlar yeniden değerleme oranını aşamayacak.

Kanun teklifinde yapılması beklenen değişikliğe ilişkin maddede "Mevcut işletme projesi varsa, geçici işletme projesi için öngörülen bedel, yürürlüğü devam eden işletme projesi bedelinin takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından fazla olmamak kaydıyla belirlenir ve yukarıda belirlenen usulde kat malikleri kuruluna sunulur." detayı yer aldı.

