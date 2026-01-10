Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalandığı, Atatürk'lü armayla başarılarla dolu bir sezon dilendiği aktarıldı.

Açıklamada, orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'la da 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi aktarıldı.