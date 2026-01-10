Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim geldi ve pompa fiyatlarına yansıdı.

Haber Giriş : 10 Ocak 2026 11:08, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 11:14
Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 93 kuruşluk indirim gelmişti ve bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Akaryakıt pompalarını güncelleyen petrol istasyonları motorinin litresini İstanbul'da 53,68 liraya, Ankara'da 54,78 liraya, İzmir'de ise 55,05 liraya satmaya başladı.

BİR DEPO NE KADARA DOLUYOR?

Ortalama olarak 50 litre yakıt alan dizel bir otomobilin deposu İstanbul'da 2 bin 684 liraya, Ankara'da 2 bin 739 liraya, İzmir'de ise 2 bin 752 liraya doluyor. Dizel otomobiller trafik, iklim şartlarına göre kış aylarında 100 kilometrede yaklaşık 7 litre civarında yakıt tüketiyorlar.

TIR'LARIN DEPOSU NE KADARA DOLUYOR?

Türkiye'de ticarette önemli yeri olan TIR'ların depoları yaklaşık 500-800 litre arasında motorin alıyor. 800 litre üzerinden hesaplandığında bir TIR'ın deposu İstanbul'da 42 bin 944 liraya, Ankara'da 43 bin 824 liraya, İzmir'de ise 44 bin 40 liraya doluyor. TIR'lar doluluk ve yol şartlarına göre ortalama olarak 100 kilometrede 30 litre yakıt sarfiyatında bulunabiliyor

