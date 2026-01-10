Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 93 kuruşluk indirim gelmişti ve bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Akaryakıt pompalarını güncelleyen petrol istasyonları motorinin litresini İstanbul'da 53,68 liraya, Ankara'da 54,78 liraya, İzmir'de ise 55,05 liraya satmaya başladı.

BİR DEPO NE KADARA DOLUYOR?

Ortalama olarak 50 litre yakıt alan dizel bir otomobilin deposu İstanbul'da 2 bin 684 liraya, Ankara'da 2 bin 739 liraya, İzmir'de ise 2 bin 752 liraya doluyor. Dizel otomobiller trafik, iklim şartlarına göre kış aylarında 100 kilometrede yaklaşık 7 litre civarında yakıt tüketiyorlar.

TIR'LARIN DEPOSU NE KADARA DOLUYOR?

Türkiye'de ticarette önemli yeri olan TIR'ların depoları yaklaşık 500-800 litre arasında motorin alıyor. 800 litre üzerinden hesaplandığında bir TIR'ın deposu İstanbul'da 42 bin 944 liraya, Ankara'da 43 bin 824 liraya, İzmir'de ise 44 bin 40 liraya doluyor. TIR'lar doluluk ve yol şartlarına göre ortalama olarak 100 kilometrede 30 litre yakıt sarfiyatında bulunabiliyor