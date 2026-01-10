Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf

Yeşilkent Kavşağı'nın açılışıyla Samsun'da yıllık 645 milyon TL tasarruf ve 2.700 ton karbon salınımı azalacak. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 12:45, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 12:47
Yazdır
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'daki Yeşilkent Kavşağı sayesinde yılda 600 milyon lira zamandan ve 45 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplamda 645 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, kavşak ile birlikte yıllık 2 bin 700 ton karbon salınımı azaltılarak çevreye katkı sunulacak. Son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına 91 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığı belirtildi. Yeşilkent Kavşağı'nın açılışı, şehir içi trafiğini rahatlatacak ve transit geçişlerin standardını yükseltecek önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Samsun'da Ulaşım Altyapısındaki Gelişmeler

Bakan Uraloğlu, Samsun'un Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığı dönemde şehri yakından tanıdığını ve 2026 yılının ilk il ziyaretini de Samsun'a gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Samsun'un güçlü ekonomik yapısı ve nüfus yoğunluğunun, kenti hem bölge içi ulaşımda hem de doğu-batı, kuzey-güney transit koridorunda önemli bir geçiş noktası haline getirdiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" vizyonu doğrultusunda, Samsun'un potansiyelinin artırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kavşak Projesinin Detayları

  • 2002 yılında 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 321 kilometreye çıkarıldı.
  • Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağı 119 kilometreden 396 kilometreye yükseltildi.
  • Yeşilkent Kavşağı, toplam 9 kilometre uzunluğunda kavşak kolları, 172 metre uzunluğunda 2 alt geçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 ilave köprü ve 29 metre uzunluğunda üst geçit köprüsü ile modern standartlarda düzenlendi.
  • Kavşak, Atakum ve İlkadım ilçeleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırırken, Doğu Karadeniz'den Ankara ve İstanbul'a giden transit trafiğin standardını yükseltti.

Demir Yolu ve Lojistik Yatırımları

  • Samsun-Sivas hattı tamamen yenilendi ve sinyalli hale getirildi.
  • Gelemen'de 258 bin metrekarelik lojistik merkez hizmete alındı; 1,1 milyon ton ilave kapasite oluşturuldu.
  • Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı çalışmaları devam ediyor; tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak.
  • Samsun ile Mersin limanlarını birleştiren demir yolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki yük trafiğini hafifletecek.

Şehir İçi Raylı Sistem ve Yeni Tramvaylar

Bakan Uraloğlu, Samsun Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Raylı Sistem Hattı yapım ihalesinin bu ay içinde gerçekleştirileceğini açıkladı. 13,3 kilometre uzunluğundaki hat, 16 istasyondan oluşacak ve İlkadım ile Canik ilçeleriyle kamu kampüsü bölgesine hizmet verecek. Ayrıca, mevcut tramvay hattında kullanılmak üzere 10 yeni tramvay aracı teslim edilmeye başlanacak.

Tören ve Katılımcılar

Açılış törenine Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Vali Orhan Tavlı, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı. Törende konuşmaların ardından kavşağın açılışı gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, programa katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber