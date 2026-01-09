Ankara Kulübü'nden Rahmi Koç'a Anlamlı Ziyaret: Seymenbaşımız Gurur Kaynağımızdır

Ankara'nın köklü geleneklerini yaşatan Ankara Kulübü Derneği, şehrin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Koç Ailesi ile bir araya geldi. Koç Holding'in Ankara'daki merkezinde gerçekleşen ziyarette, dernek yönetimi; aynı zamanda Ankara Kulübü üyesi ve Seymenbaşı Beratı taşıyan iş insanı Rahmi Koç ve Semahat Arsel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ankara'nın Kültürel Mirası ve Seymenlik Geleneği Konuşuldu

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen sohbette, Ankara'nın zengin tarihi dokusu ve kültürel mirasının korunması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan'a; Genel Başkan Vekili Ömer Ağa Kurt, Genel Başkan Yardımcıları Emel Koç ve Serpil Yıldırım ile Onur Kurulu Üyesi Ferhat Selamoğlu eşlik etti.

Dr. Metin Özaslan: "Koç Ailesi Başkentimizin Gururudur"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Genel Başkan Dr. Metin Özaslan, Koç Ailesi'nin hem ekonomik hem de manevi anlamda Türkiye için taşıdığı değere dikkat çekti. Özaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Vizyonu ve topluma katkılarıyla sadece iş dünyasında değil, kültürel alanlarda da örnek bir isim olan Seymenbaşımız Sayın Rahmi Koç ve Sayın Semahat Arsel ile bir araya gelmekten onur duyuyoruz. Başkent Ankara'nın zengin tarihi üzerine gerçekleştirdiğimiz bu sohbet, hafızalarımızda unutulmaz bir anı olarak kalacak. Seymen geleneğinden gelen Koç Ailesi, Ankara'mızın ve ülkemizin gururudur. Saygıdeğer büyüklerimize sağlık ve huzur diliyoruz."

Seymenlik Ruhu Gelecek Nesillere Aktarılıyor

Ankara Kulübü Derneği, bu tür ziyaretlerle kentin "Seymenlik" gibi kadim geleneklerini canlı tutmayı ve Ankara mirasına sahip çıkan isimlerle bağlarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Rahmi Koç'un "Seymenbaşı" sıfatıyla verdiği destek, Ankara kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük önem taşıyor.

Haber: Memurlar.net / Fatih Arslan