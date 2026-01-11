Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiası

İngiliz Daily Mail gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'a yakın isimlerin, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesinin ardından cesaretlendiği ve "Rusya veya Çin harekete geçmeden önce Grönland'ın ele geçirilmesini istediği" iddia edildi.

Trump'ın Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığına (JSOC) işgal planı hazırlanması yönünde talimat verdiği ileri sürülen haberde, üst düzey askeri yetkililerin "yasa dışı olacağı ve Kongre'nin desteğini alamayacağı" gerekçesiyle söz konusu hamleye karşı çıktığı savunuldu.

Askeri yetkililerin, Trump'ın dikkatini başka konulara çekmek amacıyla Rusya'nın hayalet filosunun engellenmesi ya da İran'a saldırı gibi "daha az tartışmalı" seçenekleri gündeme getirdiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.