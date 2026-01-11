Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak

16 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasındaki sömestir tatili için turizmde hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl 2,5 milyon kişinin seyahat etmesiyle 100 milyar TL'lik bir turizm hacminin oluşması bekleniyor. Kayak merkezlerinden termal tesislere, Antalya'nın spor kamplarından vizesiz yurt dışı turlarına kadar her noktada talep patlaması yaşanıyor. Fiyat artışlarının sınırlı tutulmasıyla talebin geçen yıla oranla %15 arttığını belirten sektör temsilcileri, Uludağ, Erciyes ve Erzurum gibi merkezlerde son dakikalarla birlikte doluluğun %100'ü bulacağını öngörüyor.

11 Ocak 2026 08:55
Sömestir tatili için geri sayım başladı. 16 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yaklaşık 19 milyon öğrenci ve öğretmenin tatile girmesiyle birlikte turizm sektörünün mesaisi yoğunlaşacak. 2 milyonu yurtiçi, 500 bini ise yurtdışı olmak üzere toplam 2.5 milyon kişinin tatile çıkacağı bu dönemde yolculuk ve konaklama dahil yaklaşık 100 milyar TL'lik bir turizm ekonomisi oluşması öngörülüyor.

Hemen her yıl olduğu gibi kayak bölgelerinin öne çıktığı ara tatilde termaller, Akdeniz ve GAP bölgesi de sömestirden payını alacak. Hali hazırda ortalama yüzde 80 rezervasyon alan kayak otellerinin son dakikalarla birlikte doluluk oranlarının yüzde 100'ü bulması bekleniyor. Termallerin de fulleneceği bu dönemde Antalya otellerinin ise yüzde 80 doluluğa ulaşması öngörülüyor.

Yüzde 15 artış

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bir önceki yıla göre ara tatil talebinde yüzde 15'lik bir artış yaşandığına dikkat çekti. Kış tatil imkanlarının gelişmesinin bu artışta etkili olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Aynı zamanda gerek otellerimiz gerekse seyahat acentelerimiz bu yıl fiyat artışını sınırlı tuttu. Bu da talebi hareketlendirdi" dedi.

Sömestirde mevsimin de etkisiyle kayak bölgelerinin öne çıktığını vurgulayan Bağlıkaya, "Uludağ, Erciyes ve Erzurum başta olmak üzere birçok merkezde doluluk oranları hızla yükseliyor. Doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler Sapanca ve Bolu'yu, termal turizm arayanlar ise Afyon gibi bölgeleri tercih ediyor. Doğu Ekspresi ve GAP turları, kısa süreli kültür rotaları ve İstanbul gezileri de sömestir döneminin öne çıkan alternatifleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

10 bin TL'den başlıyor

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, yurtdışında vizesiz turların daha çok talep gördüğüne dikkat çeken Bağlıkaya, "Balkan ülkeleri ilk sırada bulunurken, vize sorunu yaşamayan tatilciler Orta Avrupa, Benelüks, Fransa ve İtalya turlarına yöneliyor" dedi. Yurtiçinde konaklamalı tur paketlerinin iki çocuklu bir aile için günlük 10 bin TL'den başladığını anlatan Bağlıkaya, "İki çocuklu bir aile için yurtdışı otobüslü turlar 20 bin, uçaklı turlar 60 bin TL'den başlıyor. Bu fiyatlar otel ve konaklama süresine göre değişiyor" diye konuştu.

Sömestir termalle bütünleşti

Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, sömestir tatilinin artık termalle bütünleştiğini söyledi. Bu dönem için çok yoğun bir rezervasyon aldıklarını anlatan Gümüşhan, "İlk hafta için yüzde 80, ikinci hafta için 70'lik bir rezervasyon var. Son dakikalarla yüzde 100 dolar" dedi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya başta olmak üzere yakın şehirlerden yüksek talep olduğunu aktaran Gümüşhan, şöyle devam etti:

"Son yıllarda Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan da yüksek talep var. Bu dönemde 5 yıldızlı termal otellerde oda fiyatları günlük 12 bin ila 20 bin TL arasında değişiyor."

Erzurum talep patlaması yaşıyor

Dedeman Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Demiray, "Bu yıl aşırı bir talep var. Bunda her kar yağışı hem de otelimizi yenilememiz ve fiyat artışını sınırlı tutmamız etkili. Şu anda yüzde 150 bir talep oluştu. Talebi başka tarihlere kaydırmaya çalışıyoruz" dedi. Fiyatlarla ilgili de bilgi veren Demiray, gecelik ortalama oda fiyatlarının 10-15 bin TL bandında seyrettiğini ekledi.

Okulların tercihi Antalya

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, ara tatilde özellikle okullar ve spor kamplarının Antalya'yı tercih ettiğini söyledi. "Bu dönemde hem fiyatların uygun olması hem hava şartlarının iyi olması hem de Antalya'nın öğrencilere özel programlar yapması talebi artırıyor" diyen Kavaloğlu, bölgeye ailelerin de ilgisinin olduğuna dikkat çekti. Kavaloğlu, Antalya'da açık olan otellerin yüzde 80 dolu olacağını ekledi.

1.5 milyon kişi Erciyes'te olacak

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, tüm pistlerimiz açık olduğunu belirterek, "Dağ otellerimize yüzde 90, şehir otellerimize ise yüzde 80 rezervasyon var" dedi. Kayseri Erciyes'in yakın bölgelerden de çok talep gördüğünü anlatan Akşehirlioğlu, "15 günlük tatil sürecinde günübirlikler dahil Erciyes'te 1.5 milyon misafir ağırlayacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Uludağ pistleri açtı

Kayak denildiğinde akla ilk Bursa Uludağ geliyor. Aralık ayının son haftası karın yağdığını ve pistlerin açıldığını belirten Ağaoğlu Turizm Grubu Başkanı Murat Türker, "Yılbaşına talep iyiydi. Yıla güzel bir başlangıç yaptık. Ara tatil için de yüksek bir talep var. Şu anda yüzde 65 rezervasyon aldık, son dakikalarla yüzde 100 dolu oluruz" dedi. Bölgenin geçen yıla göre fiyat artışını sınırlı tuttuğunu anlatan Türker, "Bizim otelimizde oda fiyatları tam pansiyon günlük 28-30 bin TL" değerlendirmesinde bulundu.

