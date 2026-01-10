Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Ana sayfaHaberler Spor

Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden sarı lacivertliler kupanın sahibi oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 21:00, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 21:45
Yazdır
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbiye etkili başlayan Fenerbahçe, 28. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle öne geçti. Golden sonra ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, skoru artıramadı ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da çok hızlı giren sarı-lacivertliler, 48. dakikada Jayden Oosterwolde'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçında gol attı.

Fransız oyuncu, müsabakanın 28. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk kez skor üretti.

Sarı-lacivertli oyuncu, 48. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken, bu sezonki ilk golüne imza attı.

Hollandalı oyuncu, 81. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Kupa'yı 4. kez kazandı

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 4. kez kazanma başarısı gösterdi.

2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı.

Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez müzesine götürdü

1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı göstermişti.

Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken, 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı.

Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran, 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etti.

Fenerbahçe taraftarından güvenlik ve polislere yağmurluk jesti

Fenerbahçeli taraftarlar, yağmur nedeniyle kendilerine dağıtılan yağmurlukları güvenlik görevlileri ve polislere verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümüne doğru sarı ve lacivert renkteki yağmurluklarını güvenlik görevlileri ve polislerle paylaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber