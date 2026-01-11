MHP: Sahte yapay zeka görüntülerine ceza verilsin!

MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yapay zeka araçları kullanılarak üretilen sahte sesli, yazılı veya görüntülü iletilerin kişinin izni olmadan paylaşılmasının önüne geçmek için ceza uygulanmasına yönelik kanun teklifi verdi.

MHP'nin teklifinde, bu iletilerin paylaşılmasına izin veren sosyal medya araçları ya da dijital platformlara, iletinin paylaşıldığı yılın bir önceki yılında elde ettiği cirosunun yüzde 5'i oranında idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

ESMA ALTIN