İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

İstanbul'daki dört günlük hava durumunun da yer aldığı açıklamada en düşük ve en yüksek sıcaklıkların kuvvetli yağmurun beklendiği 11 Ocak'ta 7/9, kar yağışının tahmin edildiği 12 Ocak'ta 2/4, çok bulutlu olmasının öngörüldüğü 13 Ocak'ta sıfırın altında 1/6, parçalı bulutlu havanın beklendiği 14 Ocak'ta 5/9 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

DERBİ SAATİ ERKENE ÇEKİLDİ

Öte yandan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin başlama saati de fırtına uyarıları dikkate alınarak erkene çekilmişti.

DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli lodos, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren geri döndü. Lodos nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.