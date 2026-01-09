TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!

Bursa Oto Galericiler Odası, altın ve gümüş fiyatlarındaki durdurulamaz yükselişin ikinci el araç piyasasını vurduğunu açıkladı. Vatandaşların "değer kaybı" endişesiyle birikimlerini otomobil yerine altın, gümüş ve platine yatırdığını belirten oda temsilcileri; yüksek kredi faizleri ve artan vergilerin de etkisiyle satışların bıçak gibi kesildiğini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 20:35, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 20:35
Yazdır
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!

Altın ve gümüş fiyatlarında geçen yıldan bu yana yaşanan artışlar ve sürekli yeni rekorların gelmesi ikinci el otomobil piyasasındaki hareketliliği düşürdü, Bursa'daki oto galericilerde sessizlik hakim oldu.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, yaptığı açıklamada, otomobillerin özellikle pandemiden sonra yatırım aracı olarak daha çok değerlendirildiğini söyledi.

Altın ve gümüşteki yükselişlerin ikinci el araç piyasasını olumsuz etkilediğini dile getiren Yanık, nakit paranın bir süredir otomobil yerine altın ve gümüşe aktığını anlattı.

Yanık, altın ve gümüşteki artışların vatandaşları başka bir yatırım aracı düşünmesine engel olduğunu vurgulayarak, "Birçok kişi yatırımlarını altın, gümüş ve platine yapıyor. Bunlarda yükseliş durmadığından değer kaybına uğrarız endişesiyle ikinci el otomobilden uzak duruyor." dedi.

Talep azlığı nedeniyle ikinci el piyasasında alışverişin stabil gittine dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

"Geçen yıl talep düşüktü bu yıl da henüz yeni girdik ama aynı gidiyor. Genellikle de 800 bin lira ile 1,5 milyon lira arasındaki otomobillerde alım satım oluyor. Kredilerdeki yüksek faizler de piyasayı olumsuz etkiliyor. Krediyle yüksek faizle kimse otomobil almak istemiyor. Yüksek oranda nakit dönüyor piyasada o da olursa. Altın ve gümüş biraz durağanlaşırsa belki bizde hareketlilik başlar."

Bursa Oto Galericiler Odası Başkan Vekili Mehmet Özdemir de ikinci el piyasasının geçen yıl çok kötü geçtiğini ve bu yılki umutlarını ilk haftada yitirdiklerini söyledi.

Altın ve gümüş yükseliyor, nakit oraya kayıyor. Araçlarda fiyatlar ve vergiler yükseliyor. Kredi faiz oranları çok yüksek." diyen Özdemir, bu kadar engel varken ikinci el araç alım satımının iyi olmasının beklenemeyeceğini kaydetti.

Özdemir, kredi faiz oranları düşmeden, değerli madenlerdeki yükseliş durmadan ikinci el piyasasının açılmasını beklemediklerini belirterek, "Ne çok pahalı ne de ucuzu ilgi görüyor. Ortalama 1 milyon ile 1,5 milyon arasındaki araçlarda genelde alışveriş oluyor. Bunda da kar marjlarımız çok düştü. Para dönsün, piyasa hareketli olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber