İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Bursa Oto Galericiler Odası, altın ve gümüş fiyatlarındaki durdurulamaz yükselişin ikinci el araç piyasasını vurduğunu açıkladı. Vatandaşların "değer kaybı" endişesiyle birikimlerini otomobil yerine altın, gümüş ve platine yatırdığını belirten oda temsilcileri; yüksek kredi faizleri ve artan vergilerin de etkisiyle satışların bıçak gibi kesildiğini vurguladı.
Altın ve gümüş fiyatlarında geçen yıldan bu yana yaşanan artışlar ve sürekli
yeni rekorların gelmesi ikinci el otomobil piyasasındaki hareketliliği düşürdü,
Bursa'daki oto galericilerde sessizlik hakim oldu.
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, yaptığı açıklamada, otomobillerin
özellikle pandemiden sonra yatırım aracı olarak daha çok değerlendirildiğini
söyledi.
Altın ve gümüşteki yükselişlerin ikinci el araç piyasasını olumsuz etkilediğini
dile getiren Yanık, nakit paranın bir süredir otomobil yerine altın ve gümüşe
aktığını anlattı.
Yanık, altın ve gümüşteki artışların vatandaşları başka bir yatırım aracı düşünmesine
engel olduğunu vurgulayarak, "Birçok kişi yatırımlarını altın, gümüş ve
platine yapıyor. Bunlarda yükseliş durmadığından değer kaybına uğrarız endişesiyle
ikinci el otomobilden uzak duruyor." dedi.
Talep azlığı nedeniyle ikinci el piyasasında alışverişin stabil gittine dikkati
çeken Yanık, şöyle devam etti:
"Geçen yıl talep düşüktü bu yıl da henüz yeni girdik ama aynı gidiyor.
Genellikle de 800 bin lira ile 1,5 milyon lira arasındaki otomobillerde alım
satım oluyor. Kredilerdeki yüksek faizler de piyasayı olumsuz etkiliyor. Krediyle
yüksek faizle kimse otomobil almak istemiyor. Yüksek oranda nakit dönüyor piyasada
o da olursa. Altın ve gümüş biraz durağanlaşırsa belki bizde hareketlilik başlar."
Bursa Oto Galericiler Odası Başkan Vekili Mehmet Özdemir de ikinci el piyasasının
geçen yıl çok kötü geçtiğini ve bu yılki umutlarını ilk haftada yitirdiklerini
söyledi.
Altın ve gümüş yükseliyor, nakit oraya kayıyor. Araçlarda fiyatlar ve vergiler
yükseliyor. Kredi faiz oranları çok yüksek." diyen Özdemir, bu kadar engel
varken ikinci el araç alım satımının iyi olmasının beklenemeyeceğini kaydetti.
Özdemir, kredi faiz oranları düşmeden, değerli madenlerdeki yükseliş durmadan ikinci el piyasasının açılmasını beklemediklerini belirterek, "Ne çok pahalı ne de ucuzu ilgi görüyor. Ortalama 1 milyon ile 1,5 milyon arasındaki araçlarda genelde alışveriş oluyor. Bunda da kar marjlarımız çok düştü. Para dönsün, piyasa hareketli olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.