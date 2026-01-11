Şişli'de AVM'de 2'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezer Bostancı, akşam saatlerinde AVM'ye geldi. İkinci kata çıkan Bostancı henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Zemine düşen Bostancı için görevliler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Oay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Bostancı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bostancı'nın poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis Bostancı'nın intihar ettiği şüphesi üstünde duruyor.