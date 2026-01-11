Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şişli'de AVM'de 2'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti

Şişli'de bir AVM'ye gelen Sezer Bostancı (26), 2'nci kattan zemine düştü. Bostancı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Bostancı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Giriş : 11 Ocak 2026 09:30, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 09:30
Şişli'de AVM'de 2'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezer Bostancı, akşam saatlerinde AVM'ye geldi. İkinci kata çıkan Bostancı henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Zemine düşen Bostancı için görevliler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Oay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Bostancı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bostancı'nın poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis Bostancı'nın intihar ettiği şüphesi üstünde duruyor.

