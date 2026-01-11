Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Sahte jandarma komutanı, öğretmeni 770 bin lira dolandırdı

Bursa'da görev yapan bir öğretmen, kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıtan bir kişi tarafından "Babanın hayrına sana yardımcı olacağım" denilerek 770 bin lira dolandırıldı. Şüphelinin, öğretmenle whatsapp üzerinden görüntülü konuşurken, kendisini karakolda gibi gösterip, yanına asker bile çağırdığı öğrenildi. Mağdur kadın ise oğlunu borcu nedeniyle yurda bırakmak zorunda kaldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Haber Giriş : 11 Ocak 2026 08:35, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 08:06
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anaokulu öğretmenliği yapan Gülcan Aktulu, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle telefonla görüşmeye başladı. Şüpheli, daha önce Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yaptığını, öğretmen Gülcan Aktulu'nun babasıyla aynı kurumda çalıştığını söyleyerek güven kazandı. Görüntülü görüşmelerde askeri üniforma giydiği, apoletinde yıldızlar bulunduğu, arkasında Türk bayrağı olan resmi bir ortamda bulunduğu görülen şahsın kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıttığı belirtildi.

Mağdur öğretmenin o dönem ev sahibiyle ciddi sorunlar yaşadığı, tehdit ve baskılar nedeniyle polise başvurduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın bu durumu fırsata çevirdiği, "Seni bu ev sahibinden kurtarayım, önce ev sahibi yapayım" diyerek güven telkin ettiği ve evlilik vaadini de bu sürece bağladığı ifade edildi.

Şüphelinin yönlendirmesiyle bir emlakçıyla irtibata geçen mağdurun, konut alımı için toplam 770 bin lirayı teslim ettiği öğrenildi. Paranın verilmesinin hemen ardından sahte komutan ortadan kayboldu.

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan öğretmenin emniyet birimlerine başvurduğu, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öğretmen Gülcan Aktulu İHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kendisinin karakol komutanı olduğunu söyledi. Görüntülü konuşunca üç tane yıldız var, böyle apolet. Üzerinde Özdemir yazıyor. Arkada Türk bayrağı var. Bir jandarma karakolu, resmi bir makam. Görüntüyü durduruyor. "Bir sessiz kal" diyor. Yanına gelen bir asker. Orada kamuflajını görüyorum, imza atıyor. Tamamen böyle bir tezgah. Benim evlenme niyetimi biliyor, o yüzden bana yalan söyleyip, babanı da tanıyorum diyip babamın hatrı için bana yardım edecekmiş. Bana ev alacak diye hesabımdan 770 bin lira çektirip beni dolandırdı"

