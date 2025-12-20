Tutuklu bulunan sunucu Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede!
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, yeniden ifadesinin alınması için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Bakırköy Cezaevi'nde gönderilen ünlü sunucu Ela Rumeysa Cebeci İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Tutuklu bulunan Cebeci'nin Adliye'de bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran ile soruşturmada adı geçiyordu.
Saran için karar bekleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan Sadettin Saran'ın ifade işleminin ardından kan ve saç örnekleri alındı.
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Saran, yeniden adliyeye götürüldü.