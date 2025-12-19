İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.

Saran'ın takımla birlikte yurt dışında olduğu ve döndüğünde ifade vereceği öğrenildi.

Saran: Yarın sabah döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum

Sadettin Saran'ın transfer görüşmeleri nedeni ile yurt dışında olduğu belirtildi. Evinde de arama yapıldığı öğrenilen Sadettin Saran ilk açıklamasını Sözcü'ye yaptı. Saran, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum" dedi.