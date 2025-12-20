İmalat sektörüne 50 milyar liralık istihdam desteği

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üretim gücünü korumak ve işgücü piyasasını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen yeni destek paketinin detaylarını paylaştı.

İmalat sektörünün Türkiye ekonomisi ve istihdamı için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Işıkhan, özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerin desteklenmesine öncelik verdiklerini ifade etti.

"Kişi başı 3 bin 500 lira destek"

İstihdamın korunması şartıyla verilecek desteğin ayrıntılarını açıklayan Bakan Işıkhan, şunları kaydetti;

Üreterek büyüyen, çalışarak güçlenen Türkiye için durmaksızın gayret ediyoruz. İmalat sektörümüz hem ekonomimizin hem de istihdamımızın önemli güvencelerinden biridir. Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız.

Sektöre 50 milyar liralık doğrudan kaynak

Üretim kapasitesini artırmak ve işverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla bütçenin kullanıma sunulduğunu belirten Işıkhan, "Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık. Türkiye'nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.